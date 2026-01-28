स्पोर्ट्स डेस्क: जो रूट और कप्तान हैरी ब्रूक के दमदार शतकों की बदौलत इंग्लैंड ने तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में श्रीलंका को 53 रन से हराया और तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। कोलंबो में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके दबाव में श्रीलंका लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका।

इंग्लैंड की खराब शुरुआत

टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी। बेन डकेट सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि रेहान अहमद भी 24 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड दबाव में आ गया।

जो रूट ने संभाली पारी

इसके बाद अनुभवी जो रूट ने जैकब बेथेल के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 126 रन की अहम साझेदारी हुई, जिससे इंग्लैंड ने वापसी की। बेथेल 65 रन बनाकर जेफ्री वांडरसे की गेंद पर आउट हुए।

रूट और ब्रूक की ऐतिहासिक साझेदारी

बेथेल के आउट होने के बाद कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज़ पर आए और उन्होंने रूट के साथ मिलकर आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी की। दोनों ने सिर्फ 113 गेंदों में नाबाद 191 रन की साझेदारी कर मैच पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में कर दिया।

ब्रूक ने तूफानी अंदाज़ में 66 गेंदों में 136 रन बनाए, जो उनका वनडे करियर का सर्वोच्च स्कोर रहा। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 9 छक्के जड़े। वहीं, रूट ने संयमित बल्लेबाज़ी करते हुए 108 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए।

इंग्लैंड का विशाल स्कोर

रूट और ब्रूक की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 357/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिससे श्रीलंका पर दबाव साफ दिखाई देने लगा।

श्रीलंका की पारी: तेज़ शुरुआत, फिर लड़खड़ाहट

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही। कामिल मिशारा ने 22 रन बनाए, जबकि पाथुम निसांका ने महज़ 24 गेंदों में अर्धशतक जड़कर रनगति तेज़ कर दी। हालांकि, जेमी ओवरटन ने निसांका को आउट कर श्रीलंका की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद चरिथ असलंका और जनिथ लियानागे सस्ते में आउट हो गए। 32वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 202/6 हो चुका था और जीत मुश्किल नजर आने लगी।

पवन रत्नायके का संघर्ष बेकार गया

पवन रत्नायके ने अपने पहले वनडे शतक के साथ श्रीलंका को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। अंततः सैम करन ने उन्हें फुल गेंद पर बोल्ड कर दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 304 रन पर सिमट गई और उसे 53 रन से हार का सामना करना पड़ा।

आगे का कार्यक्रम

श्रीलंका ने पहला वनडे 19 रन से जीता था, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरे मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज़ बराबर की। निर्णायक मुकाबले में जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज़ अपने नाम कर ली। अब दोनों टीमें 30 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी।