स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में अपनी जबरदस्त निरंतरता को एक बार फिर साबित कर दिया है। रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए सरफराज ने न सिर्फ दोहरा शतक लगाया, बल्कि बेहद आक्रामक अंदाज में यह पारी खेलकर चयनकर्ताओं और क्रिकेट फैंस का ध्यान भी खींचा। तीनों फॉर्मेट में शानदार फॉर्म से गुजर रहे सरफराज ने यह दिखा दिया है कि वह लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं।

सिर्फ 206 गेंदों में दोहरा शतक

सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सिर्फ 206 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर का पांचवां डबल सेंचुरी रहा, जो उनकी बल्लेबाज़ी की मजबूती और निरंतरता को दर्शाता है। पहले दिन शतक लगाने के बाद दूसरे दिन भी उन्होंने उसी लय को बरकरार रखा और गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी।

पहले दिन ही जमाई थी मजबूत नींव

28 वर्षीय सरफराज पहले दिन का खेल खत्म होने तक 142 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। इस दौरान उन्होंने अपना 17वां फर्स्ट-क्लास शतक पूरा किया। उनके साथ सिद्धेश लाड ने भी शानदार बल्लेबाज़ी की और दोनों के बीच 249 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। लाड ने 104 रनों की सधी हुई पारी खेलकर मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

दूसरे दिन भी गेंदबाजों पर बरपा कहर

दूसरे दिन सरफराज ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और हैदराबाद के गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। उनकी बल्लेबाज़ी में आक्रामकता और नियंत्रण का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। उन्होंने रन गति को लगातार तेज़ रखा और गेंदबाजों को कभी लय में नहीं आने दिया।

227 रनों की यादगार पारी

दोहरा शतक पूरा करने के बाद भी सरफराज का बल्ला रुका नहीं। वह कुछ और ओवरों तक गेंदबाजों की परीक्षा लेते रहे, लेकिन अंततः 219 गेंदों पर 227 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी के दम पर मुंबई का स्कोर 488/6 तक पहुंच गया। इस दौरान सुवेद पारकर ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और दोनों के बीच 154 रनों की अहम साझेदारी हुई। पारकर ने 75 रनों की उपयोगी पारी खेली।

मैच पर मुंबई की मजबूत पकड़

सरफराज और मध्यक्रम की शानदार बल्लेबाज़ी के चलते मुंबई ने 500 से ज्यादा रन बना लिए और मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब सबकी निगाहें मुंबई के गेंदबाजों पर होंगी कि क्या वे इस मजबूत स्कोर का फायदा उठाकर हैदराबाद को दबाव में ला पाते हैं या नहीं।

तीनों फॉर्मेट में शानदार फॉर्म

सरफराज खान का यह प्रदर्शन कोई एक मैच की कहानी नहीं है। वह मौजूदा घरेलू सीज़न में तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन फॉर्म में हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने शतक लगाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में सिर्फ छह पारियों में 303 रन बनाकर वह मुंबई के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे। इस दौरान उनका औसत 75.75 और स्ट्राइक रेट 190 से अधिक रहा।