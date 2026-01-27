स्पोर्ट्स डेस्क : 2026 टी20 वर्ल्ड कप जैसे-जैसे करीब आ रहा है, भारतीय टीम में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर बहस तेज होती जा रही है। इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने संघर्ष कर रहे ओपनर संजू सैमसन का खुलकर समर्थन किया है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चल रही टी20I सीरीज़ में लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद रहाणे का मानना है कि संजू जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट का भरोसा और समय मिलना चाहिए। उनका कहना है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले धैर्य और विश्वास ही किसी खिलाड़ी को दोबारा आत्मविश्वास दिला सकता है।

गुवाहाटी टी20I में फिर निराशाजनक प्रदर्शन

गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप रहे और गोल्डन डक पर आउट हो गए। 2026 में खेले गए तीन टी20I मैचों में उनके कुल रन सिर्फ 16 रहे हैं, जिससे उनके फॉर्म पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लगातार असफलता के कारण टॉप ऑर्डर में उनकी जगह को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी आलोचना हो रही है।

रहाणे का बड़ा बयान: “क्वालिटी प्लेयर को चाहिए भरोसा”

अजिंक्य रहाणे ने हालिया बातचीत में साफ कहा कि संजू सैमसन एक हाई-क्वालिटी क्रिकेटर हैं और उन्हें सिर्फ टीम मैनेजमेंट के भरोसे और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। उनके मुताबिक, शॉर्ट-फॉर्मेट क्रिकेट में आउट होना अक्सर जितना खराब दिखता है, असल में उतना नुकसानदेह नहीं होता। टी20 क्रिकेट में एक-दो गेंदों का फर्क पूरी पारी बदल सकता है, इसलिए किसी खिलाड़ी को सिर्फ कुछ पारियों के आधार पर आंकना सही नहीं है।

अभिषेक शर्मा से तुलना पर रहाणे की साफ राय

रहाणे ने संजू सैमसन की तुलना शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा से करने को भी गलत बताया। अभिषेक शर्मा लगातार आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव बना रहे हैं और हाल ही में 14 गेंदों में अर्धशतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं। भारत ने इसी प्रदर्शन के दम पर आठ विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज़ भी अपने नाम की। इस पर रहाणे ने कहा कि संजू और अभिषेक दोनों की बल्लेबाज़ी शैली अलग है और किसी खिलाड़ी को दूसरे की नकल करने की ज़रूरत नहीं होती।

“अपनी ताकत पर भरोसा करें” – रहाणे की सलाह

रहाणे का मानना है कि संजू सैमसन को अपनी पुरानी सफल पारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, खासकर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले गए उनके बेहतरीन इनिंग्स को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संजू को वही आज़ादी और साफ सोच के साथ खेलना चाहिए, जिससे उन्होंने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित किया है।

बड़े स्कोर नहीं, छोटी पारियां भी बना सकती हैं वापसी

पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ ने यह भी कहा कि आत्मविश्वास लौटाने के लिए हमेशा बड़ा स्कोर जरूरी नहीं होता। कभी-कभी 15 गेंदों में 25 रन या 20 गेंदों में 30 रन जैसी छोटी लेकिन प्रभावशाली पारियां भी खिलाड़ी को लय में ला सकती हैं। जरूरी यह है कि बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में टिके और धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाए।

आंकड़े जो चिंता बढ़ाते हैं, लेकिन उम्मीद भी दिखाते हैं

सीरीज़ जीतने के बावजूद संजू सैमसन का प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है। ओपनर के तौर पर उनकी पिछली नौ पारियों में सिर्फ 104 रन बने हैं और औसत 11.55 रहा है। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 133.33 यह दिखाता है कि इरादों में कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि रहाणे जैसे पूर्व दिग्गज मानते हैं कि थोड़ा भरोसा और धैर्य संजू को दोबारा टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी बना सकता है।