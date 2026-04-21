स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ IPL 2026 मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। उनके युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण IPL के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए हैं। म्हात्रे के बीते शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते समय चोट लगी थी। फ्रैंचाइजी ने उनके टूर्नामेंट से बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि की है।

CSK ने एक बयान में कहा, 'आयुष म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय लगी बाईं हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण IPL 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। आयुष की चोट के लिए 6-12 हफ़्तों के रिहैबिलिटेशन (ठीक होने) की जरूरत होगी। हम आयुष के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।'

IPL 2026 में आयुष म्हात्रे का प्रदर्शन

इस सीजन में म्हात्रे CSK के सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने 6 मैचों में 177.87 के स्ट्राइक रेट और 33.5 की औसत से 201 रन बनाए थे। वह 5 बार की चैंपियन टीम के लिए पावरप्ले में एक अहम खिलाड़ी थे और टीम को उनकी कमी खलेगी।

CSK के लिए चोटों से भरा IPL 2026

CSK के लिए मौजूदा सीजन चोटों से भरा रहा है। डेवाल्ड ब्रेविस पहले तीन मैच नहीं खेल पाए, जबकि MS धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण अभी तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। नाथन एलिस शुरू से ही बाहर हो गए थे और उनकी जगह आए स्पेंसर जॉनसन भी एक बड़ी चोट से उबरने के बाद ही टीम में शामिल हुए हैं। चोट के कारण बाहर होने वाले हालिया खिलाड़ी खलील अहमद थे, जो इस सीजन से बाहर हो गए। अब म्हात्रे को भी चोट के कारण टूर्नामेंट से हटना पड़ा है।