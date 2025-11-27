नई दिल्ली : दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल का मानना है कि आने वाले समय में महिला प्रीमियर लीग (WPL) में ‘एक या दो नयी टीम' का जुड़ना तय है जिससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) को लीग को ‘होम एंड अवे' प्रारूप में खिलाने का मौका मिल सकता है।

BCCI ने WPL के चौथे सत्र में ‘कैरेवैन' प्रारूप पर बरकरार रहते हुए पांच टीम की लीग को दो से चार शहरों तक सीमित रखा है। चौथा चरण नवी मुंबई और वडोदरा में 9 जनवरी से खेला जाएगा। जिंदल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह चाहते हैं कि WPL भी इंडियन प्रीमियर लीग की तरह घरेलू और प्रतिद्वंद्वी टीम के मैदान पर खेला जाए। उन्होंने कहा, ‘हम WPL को ‘होम एंड अवे' प्रारूप में देखना पसंद करेंगे। यह ‘कैरेवैन' प्रारूप ठीक है, लेकिन आदर्श नहीं है। मुझे यकीन है कि BCCI इस पर काम कर रहा है। उन्हें WPL को इसी विंडो में फिट करना पड़ता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर WPL के लिए बड़ा और लंबा विंडो मिलेगा।'

उन्होंने कहा, ‘यह तय है कि आगे एक या दो नई टीमें आएंगी। यही वजह है कि यह चक्र इतना छोटा है कि 14 महीनों में दो WPL आयोजित हो रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि BCCI एक टीम जोड़ने की योजना बना रहा है और शायद उसके साथ ही हम ‘होम एंड अवे' मॉडल में जा सकें जो खेल प्रेमियों, खेल और WPL के विकास तीनों के लिए आदर्श होगा।' जिंदल का मानना है कि हाल में भारत की महिला वनडे विश्व कप जीत से महिला क्रिकेट की लोकप्रियता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचेगी। वह खुश हैं कि उन्होंने सही समय पर WPL में निवेश किया।