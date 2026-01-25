वडोदरा: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की शानदार जीत की लय आखिरकार टूट गई। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 24 जनवरी को खेले गए मुकाबले में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए RCB को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस हार के साथ RCB का लगातार पांच मैचों से चला आ रहा विजयी अभियान थम गया, जबकि दिल्ली ने दमदार वापसी करते हुए पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।
RCB पर DC का दबदबा, बल्लेबाज़ी पूरी तरह बिखरी
मैच की शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स ने RCB पर दबाव बना दिया। RCB की मजबूत मानी जाने वाली ओपनिंग जोड़ी लय में नजर नहीं आई। ग्रेस हैरिस तेजी से रन बनाने की कोशिश में मारिजाने कैप की गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमा बैठीं।
इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना की स्पिन के खिलाफ कमजोरी एक बार फिर सामने आई। टीम में शामिल की गई मिन्नू मणि ने अपनी दूसरी ही गेंद पर मंधाना को पवेलियन भेजकर दिल्ली को बड़ी सफलता दिलाई। यहां से RCB की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई और मिडिल व लोअर ऑर्डर कोई खास प्रतिरोध नहीं दिखा सका।
स्पिन अटैक ने किया RCB का दम घोंट
दिल्ली की स्पिन जोड़ी मिन्नू मणि और श्री चरनी ने मिडिल ओवर्स में रन बनाना मुश्किल कर दिया। मणि ने स्मृति मंधाना और ऋचा घोष दोनों के विकेट झटके, जबकि चरनी ने कसी हुई लाइन-लेंथ से बल्लेबाज़ों को बांधे रखा।
नंदिनी शर्मा ने डेथ ओवर्स में कहर बरपाते हुए तीन विकेट चटकाए और RCB को महज़ 109 रन पर समेट दिया। यह WPL इतिहास में RCB का अब तक का सबसे कम स्कोर रहा।
आसान लक्ष्य में लौरा वोल्वार्ड्ट का संयम
110 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने संयम के साथ शुरुआत की। शेफाली वर्मा ने तेज़ शुरुआत दिलाई, हालांकि वह जल्द आउट हो गईं। लिज़ेल ली भी बड़ी पारी नहीं खेल सकीं, जिससे RCB को थोड़ी उम्मीद जगी। सायली सतघरे ने दोनों ओपनर्स के विकेट जरूर लिए, लेकिन इसके बाद RCB वापसी नहीं कर सकी।
लौरा वोल्वार्ड्ट ने मोर्चा संभालते हुए नाबाद 42 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें जेमिमा रोड्रिग्स और मारिजाने कैप का अच्छा साथ मिला। दिल्ली ने 26 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया।
पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर
इस शानदार जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट बेहतर हुआ और टीम सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं RCB के लिए यह हार सीज़न में पहली और एक कड़वी सच्चाई साबित हुई। दिल्ली के लिए यह जीत प्लेऑफ की रेस में नई जान फूंकने वाली रही और WPL 2026 की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को भी दर्शाया।