स्पोर्ट्स डेस्क : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2024 का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाना है, लेकिन उससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम के बयान ने चर्चा तेज़ कर दी है। करीम का मानना है कि मौजूदा फॉर्म और संतुलन के आधार पर दिल्ली कैपिटल्स इस बार ज़्यादा मज़बूत नज़र आ रही है। वडोदरा में होने वाले इस महामुकाबले में दिल्ली अपनी पहली WPL ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगी।

सबा करीम की राय: दिल्ली हर मोर्चे पर मजबूत

JioStar एक्सपर्ट सबा करीम ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स कागज़ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से आगे दिखती है। उनके मुताबिक, दिल्ली के पास बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और ऑलराउंड विकल्प—तीनों विभागों में गहराई है। यही वजह है कि वह इस फाइनल को दिल्ली के लिए “किस्मत बदलने वाला मौका” मानते हैं।

लगातार फाइनल, लेकिन ट्रॉफी अब तक दूर

दिल्ली कैपिटल्स WPL की सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। टीम लगातार तीन सीज़न फाइनल तक पहुंची, लेकिन हर बार खिताब जीतने से चूक गई। इस चौथे सीज़न में भी दिल्ली ने उतार-चढ़ाव भरा सफर तय किया, लेकिन अहम मौकों पर वापसी कर यह साबित किया कि वह दबाव में खेलना जानती है।

टूर्नामेंट में दिल्ली का सफर

दिल्ली कैपिटल्स ने सीज़न की शुरुआत दो हार के साथ की, जिससे उनका पहला हाफ़ कमजोर रहा। हालांकि UP वॉरियर्स के खिलाफ़ जीत ने टीम को लय दी। इसके बाद मुंबई इंडियंस और RCB के खिलाफ़ लगातार जीत ने उन्हें मज़बूती दी, भले ही गुजरात जायंट्स के खिलाफ़ एक और हार झेलनी पड़ी। एलिमिनेटर में दिल्ली ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ़ दमदार प्रदर्शन किया। लिज़ेल ली और शैफाली वर्मा की शानदार साझेदारी के दम पर टीम ने 169 रन बनाए और आसानी से फाइनल में जगह पक्की की।

नई कप्तान, नया आत्मविश्वास

इस सीज़न में दिल्ली की कप्तानी भारतीय बल्लेबाज़ जेमिमा रोड्रिग्स के हाथों में है। सबा करीम के अनुसार, जेमिमा का नेतृत्व, टीम के भीतर सकारात्मक माहौल और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस बार अलग स्तर पर दिखा है। नई कप्तान के अंडर टीम ज़्यादा निडर और संतुलित नज़र आई है।

RCB भी किसी से कम नहीं

हालांकि सबा करीम ने दिल्ली को कागज़ पर मज़बूत बताया, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि फाइनल में कुछ भी हो सकता है। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली RCB के पास भी अनुभवी और मैच जिताऊ खिलाड़ी हैं। करीम ने इसे “दो मज़बूत टीमों और अच्छे दोस्तों के बीच की जंग” बताया।

टीमें :

दिल्ली : लिज़ेल ली (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मैरिजेन कैप, चिनले हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरानी, ​​नंदिनी शर्मा, अलाना किंग, तानिया भाटिया, लूसी हैमिल्टन, प्रगति सिंह, एडला सृजना

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सायली सतघरे, श्रेयांका पाटिल, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, दयालन हेमलता, प्रथ्यूषा कुमार, गौतमी नाइक, प्रेमा रावत।