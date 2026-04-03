Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : एक जानी-पहचानी कहानी की तरह, जो थोड़े-बहुत बदलावों के साथ खुद को दोहराती रहती है, दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर मुंबई इंडियंस के आमने-सामने होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का यह शनिवार का दिन का मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही इसमें एकतरफा मुकाबले की झलक भी दिख सकती है, क्योंकि दोनों टीमें इस सीजन में अपनी दूसरी जीत की तलाश में हैं। 

दिल्ली, लखनऊ सुपर जायंट्स पर 6 विकेट की जीत के बाद इस मैच में उतर रही है। इस जीत से टीम को हौसला तो मिला है, लेकिन उनकी बैटिंग लाइन-अप के ऊपरी क्रम में जो पुरानी चिंताएं बनी हुई हैं, वे अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई हैं। दूसरी ओर, मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर आसान जीत के साथ अपनी लय वापस पा ली है। उन्होंने सबको यह याद दिला दिया है कि इतिहास की तरह ही, अच्छी फॉर्म भी अक्सर जानी-पहचानी टीमों का ही साथ देती है। अक्षर पटेल की कप्तानी में, दिल्ली ने एक खास संतुलन दिखाया है, खासकर अपनी बॉलिंग और निचले मध्य क्रम में। हालांकि, उनका ऊपरी क्रम (टॉप ऑडर्र) अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। 

केएल राहुल और पथुम निसांका-जो बड़े नाम हैं और जिनसे काफी उम्मीदें हैं-पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके चलते टीम को एक मजबूत आधार (प्लेटफॉर्म) बनाने के बजाय, मुश्किल हालात से निकालने वाले प्रदर्शनों पर निर्भर रहना पड़ा। समीर रिजवी के हालिया अर्धशतक ने टीम को कुछ हद तक राहत दी है। वहीं, नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी भी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि पारी की जरूरत के हिसाब से वे या तो पारी को संभाल सकें या फिर उसे मुश्किल से बाहर निकाल सकें। 

इसके विपरीत, उनकी बॉलिंग यूनिट ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी नज़र आती है। लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और टी. नटराजन की यह टीम तेज गेंदबाज़ी, स्पिन और विविधता का ऐसा मिश्रण पेश करती है, जो किसी भी मजबूत से मज़बूत बैटिंग लाइन-अप को मुश्किल में डाल सकता है। एनगिडी की शुरुआती विकेट लेने की काबिलियत और कुलदीप का बीच के ओवरों में गेंद पर नियंत्रण-ये दोनों ही बातें यह तय कर सकती हैं कि मुंबई की बैटिंग को रोका जा सकेगा या फिर उसे खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। 

हार्दिक पंड्या की कप्तानी में, मुंबई एक ऐसे शांत आत्मविश्वास के साथ खेल रही है, जो अब उनकी आदत सी बन गई है। दिल्ली के खिलाफ उनका रिकॉडर्-पिछले छह मुकाबलों में पाँच जीत-महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस मनोवैज्ञानिक बढ़त की याद दिलाता है, जो समय के साथ और भी मज़बूत होती गई है। उनकी बैटिंग लाइन-अप, जिसने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, अभी भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। 

ऊपरी क्रम में, रयान रिकेटन और रोहित शर्मा की जोड़ी आक्रामकता और स्थिरता-दोनों का ही बेहतरीन तालमेल पेश करती है। ये दोनों ही खिलाड़ी बड़े स्कोर खड़ा करने या फिर बड़े लक्ष्यों का पीछा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मिडिल ऑडर्र, जिसमें सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या शामिल हैं, टीम को न सिर्फ अंदाज देता है, बल्कि गहराई भी देता है; वहीं शेरफेन रदरफोर्ड और नमन धीर यह पक्का करते हैं कि टीम की रफ्तार कहीं बीच में ही धीमी न पड़ जाए। लेकिन, गेंदबाजी एक ऐसा पहलू है जहां मुंबई को और ज्यादा निरंतरता की जरूरत होगी। 

जसप्रीत बुमराह, जो टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, एक बार फिर गेंदबाज़ी की कमान संभालेंगे; उनका साथ देने के लिए ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे और ए.एम. गजनफर मौजूद रहेंगे। बल्लेबाज़ों के लिए मददगार पिच पर उनका प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि मुंबई मैच पर अपना दबदबा बनाए रख पाती है या फिर उसे सिर्फ मैच के बहाव के हिसाब से ही चलना पड़ता है। 

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है; यहां स्पिनरों को पिच से बहुत कम मदद मिलती है, जबकि अपनी गेंदबाज़ी में विविधता लाने वाले तेज़ गेंदबाज़ों को थोड़ी-बहुत मदद मिल सकती है। पिछले सीजन में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 203 रन रहा था, जिसे देखते हुए इस बार भी एक हाई-स्कोरिंग मैच होने की पूरी उम्मीद है। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है; पिछले सात में से छह मैच उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की थी। ऐसे में, टॉस का नतीजा ही मैच की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। 

मौसम

मौसम की बात करें तो आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। मैच की शुरुआत में तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हवा में नमी का स्तर भी सामान्य रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को खेलने के लिए काफी आरामदायक माहौल मिलेगा। 

आंकड़े

ऐतिहासिक और आंकड़ों के लिहाज से मुंबई का पलड़ा भारी नजर आता है - चाहे बात दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मैचों की हो या फिर टीम की समग्र बनावट की। दिल्ली ने भले ही अपने घरेलू मैदान पर काफी सुधार दिखाया हो और इस मैदान पर अपने पिछले तीन मैच जीते हों, लेकिन जब उसका सामना किसी मजबूत और संतुलित टीम से होता है, तो उसे निरंतरता बनाए रखने और अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में अब भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। 

कागज पर मुंबई की टीम थोड़ी ज़्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि उसके पास बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई है और इस मैदान पर उसका प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है। लेकिन दिल्ली की ज्यादातर चीजों की तरह, क्रिकेट भी यहां अक्सर सारे तर्क-वितर्क को धता बता देता है - और ऐसा तब होता है जब इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। परिस्थितियां अनुकूल हैं, दोनों टीमों के लिए दांव बराबर के हैं, और मौका भी सामने है - अब देखना यह है कि क्या दिल्ली इस मौके को भुना पाती है या फिर एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इस कम-चर्चित प्रतिद्वंद्विता का यही सबसे बड़ा सवाल है। 
 