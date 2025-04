खेल डैस्क : दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 के 29वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दिल्ली के गेंदबाजों को शुरू से ही परेशान किया। 18वें ओवर में मिशेल स्टार्क की गेंदबाजी के दौरान नमन धीर और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर धीर ने लेंथ बॉल को लॉन्ग-ऑफ की दिशा में जोर से मारा। बाउंड्री पर खड़े दिल्ली कप्तान अक्षर पटेल ने कमाल की छलांग लगाकर हवा में गेंद पकड़ ली लेकिन वह अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए। छक्का रोकने के लिए अक्षर को गेंद हवा में ही छोड़नी पड़ी। यह शानदार प्रयास था, लेकिन कैच अधूरा रहा। अगर यह पकड़ा जाता तो टूर्नामेंट के सबसे यादगार कैचों में शुमार होता।

Watching this on looop 🔁👏



🎥 Athleticism at its best from Axar Patel to almost grab an absolute blinder 🤯



Updates ▶ https://t.co/sp4ar866UD#TATAIPL | #DCvMI | @DelhiCapitals | @akshar2026 pic.twitter.com/MiyniHeCMW