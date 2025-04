खेल डैस्क : धोनी का वापस कप्तानी पर लौटना भी चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन में खराब किस्मत को चमका नहीं पाया है। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई को 103 रन पर रोकने के बाद लक्ष्य 10 ओवर के अंदर ही हासिल कर लिया। सीजन में पांचवीं हार मिलने से निराश धोनी ने कहा कि कुछ रातें ऐसी रही हैं जब हम अपने हिसाब से नहीं खेल पाए हैं। चुनौती हमेशा रही है, हमें चुनौती स्वीकार करनी होगी। आज मुझे लगा कि हमने बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं बनाए हैं। ऐसा ही हुआ है, जब हमने दूसरी पारी में गेंदबाजी की तो यह थोड़ा रुक गया, आज पहली पारी में ऐसा हुआ। जब आप बहुत अधिक विकेट खो देते हैं, तो दबाव होता है और अच्छे स्पिनरों के साथ यह मुश्किल होता है। हमें कभी कोई साझेदारी नहीं मिली। जब मिल रही थी तो हम ठीक हो रहे थे। बता दें कि 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब चेन्नई सुपर किंग्स ने एक सीजन में लगातार पांच हार झेली हैं।



