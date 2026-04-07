नई दिल्ली : चैम्पियन बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL की व्यस्तता के बावजूद 'धुरंधर 2' देखी और सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह चार घंटे तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सके। कामयाबी का इतिहास रच चुकी आदित्य धर की धुरंधर का दूसरा भाग 19 मार्च को रिलीज हुआ और अब तक फिल्म दुनिया भर में 1600 करोड़ रूपये से अधिक का व्यवसाय कर चुकी है।

गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिये आईपीएल खेल रहे कोहली ने फिल्म देखने के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'धुरंधर देखी और सच कहूं तो, भारत में बनी ऐसी फिल्म मैंने पहले कभी नहीं देखी। पूरी फिल्म में हर तरह के जज्बात उभर आए।' उन्होंने आगे लिखा, 'लगभग चार घंटे तक मैं एक बार भी बोर नहीं हुआ और आंखें भी नहीं हटाईं । आदित्य धर, आपकी प्रतिभा और मेहनत पूरी फिल्म में साफ दिख रही है। आपको सलाम है।'

कोहली ने धर की तारीफ करते हुए आगे लिखा, 'आप सच में जीनियस हो। सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया लेकिन रणवीर सिंह , इस फिल्म के बाद आपका लेवल ही अलग हो गया है। आपकी एक्टिंग कमाल से भी ऊपर थी। सचमुच वाह।' इस पर फिल्म के निर्देशक धर ने जवाब देते हुए लिखा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह हो रहा है। विराट, मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है।'

उन्होंने कहा, 'मैं अंडर 19 विश्व कप के दिनों से आपका प्रशंसक रहा हूं। एक पीढ़ी में एक बार होने वाले ऐसे लीजैंड से इस तरह तारीफ पाना खास है। आप जिस तरह से हर बार मैदान पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है । हम भी अपनी फिल्मों के जरिये भारत को गौरवान्वित करने का प्रयास करते हैं। जय हिन्द।'

रणवीर सिंह के साथ उनकी पहली फिल्म 'बैंड, बाजा, बारात' में काम कर चुकी विराट की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर 2' की तारीफ की है। उन्होंने धर की तारीफ करते हुए लिखा, 'चार घंटे तक चलने वाली फिल्म बनाने के लिये बहुत साहस और विश्वास की जरूरत होती है। फिल्म शुरू से अंत तक आपको बांधे रखती है। आप बहुत ही मौलिक और मंझे हुए फिल्मकार हैं।' उन्होंने रणवीर, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी समेत फिल्म के सभी कलाकारों की भी तारीफ की है। 'धुरंधर. द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज हुई और यह धर की दिसंबर 2025 में आई फिल्म 'धुरंधर' की अगली कड़ी है।