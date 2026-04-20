स्पोर्ट्स डेस्क : Babar Azam ने PSL 2026 में अपनी बल्लेबाजी से तूफान ला दिया और 52 गेंदों में अपना सबसे तेज शतक जड़ दिया। उन्होंने 192.31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 4 छक्के लगाए और पूरी पारी में सिर्फ एक डॉट बॉल खेली। यह शतक कराची के National Stadium में आया, जहां उन्होंने आखिरी गेंद पर अपना सैकड़ा पूरा किया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

टी20 करियर का 12वां शतक

यह बाबर आज़म का कुल 12वां टी20 शतक रहा, जिसमें इंटरनेशनल, घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट शामिल हैं। वह इस सूची में सिर्फ Chris Gayle से पीछे हैं, जिनके नाम 22 शतक दर्ज हैं। PSL में यह उनका तीसरा शतक है, जिससे उन्होंने Usman Khan, Kamran Akmal और Rilee Rossouw की बराबरी कर ली है।

कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी

इस मुकाबले में बाबर ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया और टी20 क्रिकेट में 100+ रन की साझेदारी के मामले में Virat Kohli की बराबरी कर ली। बाबर ने Kusal Mendis के साथ 135 रन की शानदार साझेदारी की, जो उनकी टी20 करियर की 47वीं शतकीय साझेदारी रही। इस प्रदर्शन ने उन्हें कोहली के बराबर खड़ा कर दिया और उनके क्लास की झलक भी दिखाई।

लंबे इंतजार के बाद शतक

बाबर का यह शतक 67 पारियों के लंबे इंतजार के बाद आया है, जिससे उनकी आलोचना का दौर भी खत्म होता दिख रहा है। इस दौरान उनके स्ट्राइक रेट और ओपनिंग रोल को लेकर कई सवाल उठे थे, खासकर पाकिस्तान टीम में उनकी भूमिका को लेकर। इसके अलावा Big Bash League में उनका प्रदर्शन भी फीका रहा था, लेकिन इस पारी ने उनके आत्मविश्वास को फिर से मजबूत किया है।

पेशावर जाल्मी का विशाल स्कोर

Peshawar Zalmi ने बाबर की कप्तानी में पहले बल्लेबाजी करते हुए 255/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टीम का अब तक का सबसे बड़ा PSL स्कोर है। Kusal Mendis ने 44 गेंदों में 83 रन बनाकर अहम योगदान दिया, जबकि अंत में फरहान यूसुफ और एरॉन हार्डी की तेज पारियों ने स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। यह कुल मिलाकर लीग के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बना।

गेंदबाजों की जमकर पिटाई

इस मैच में जाल्मी के बल्लेबाजों ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और किसी को भी नहीं बख्शा। खासतौर पर Usman Tariq को काफी महंगा साबित होना पड़ा, जिन्होंने अपने चार ओवर में 50 रन लुटाए। बल्लेबाजों ने लगातार आक्रामक रुख अपनाया और बड़े-बड़े शॉट्स लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।

क्वेटा ग्लैडिएटर्स की करारी हार

Quetta Gladiators की टीम 255 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह लड़खड़ा गई। कप्तान Saud Shakeel की अगुवाई वाली टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 137 रन पर ऑलआउट हो गई और मुकाबला 118 रन से हार गई। पूरी पारी में टीम कभी भी मुकाबले में नजर नहीं आई।

जाल्मी की लगातार जीत

इस बड़ी जीत के साथ पेशावर जाल्मी ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा है और टीम अब तक अजेय बनी हुई है। बाबर आज़म की कप्तानी में टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा नजर आ रहा है और उन्होंने लगभग टॉप-2 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगर यही फॉर्म जारी रहा, तो जाल्मी खिताब की मजबूत दावेदार बन सकती है।