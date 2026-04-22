स्पोर्ट्स डेस्क : बेंगलुरु का मशहूर रेस्टोरेंट 'One8 Commune' जिसके विराट कोहली भी सह-मालिक थे, किराए का भुगतान न करने पर कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि किराए का बकाया 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।कोहली ने पहले ही इस आउटलेट से अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे और चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास बने इस रेस्टोरेंट से अपना ब्रांड नाम भी हटा लिया था।

सूत्रों के हवाले से एक न्यूज रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा नियमों के पालन में बार-बार आ रही दिक्कतों और फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर मिले नोटिसों के बाद उन्होंने खुद को इस रेस्टोरेंट से अलग कर लिया था। 'Trio Hills Hospitality' द्वारा चलाए जा रहे इस रेस्टोरेंट ने करीब 6 महीने से किराया नहीं दिया था, इसके अलावा रखरखाव का खर्च और मुनाफे में हिस्सेदारी का पैसा भी बकाया था। इसके बाद इमारत के मालिक ने शहर की सिविल कोर्ट में अर्जी दी, जिसने आदेश दिया कि जब तक सारा बकाया चुका नहीं दिया जाता, तब तक इस जगह को बंद रखा जाए।

इस आउटलेट को नियमों के उल्लंघन के लिए बेंगलुरु महानगर पालिका से भी कई नोटिस मिले थे। कोहली के ब्रांड का साथ छूटने और ग्राहकों की संख्या कम होने की वजह से बताया जा रहा है कि इस कारोबार को काफी नुकसान हुआ। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जब तक बकाया भुगतान नहीं हो जाता, तब तक यह रेस्टोरेंट बंद ही रहेगा।

पिछले साल जून में 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम' के तहत इस पब और रेस्टोरेंट के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने परिसर में धूम्रपान के लिए तय जगह (स्मोकिंग जोन) नहीं बनाई थी। इससे पहले नगर निगम ने एक नोटिस जारी करके आरोप लगाया था कि यह आउटलेट बिना जरूरी मंजूरी के चल रहा था जिसमें अग्निशमन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) लेना भी शामिल था।