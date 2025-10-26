Go to PunjabKesari.in

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार गेंदबाजी कर भारतीय युवा पेसर हर्षित राणा (Harshit Rana) ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। राणा ने 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट झटके और भारत को 9 विकेट की बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

लेकिन मैच के बाद राणा के बचपन के कोच शर्वन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले साफ शब्दों में कहा था, 'परफॉर्म कर, वरना बाहर बिठा दूंगा!'

शर्वन ने कहा, 'हरशित ने मुझे फोन कर बताया कि वह अपनी परफॉर्मेस से बाहर की बातें बंद करना चाहता है। मैंने बस इतना कहा, अपने आप पर भरोसा रखो। लोग कहते हैं कि वह गंभीर के करीब है, लेकिन गंभीर टैलेंट पहचानते हैं और उसे मौका देते हैं। उन्होंने हर्षित को भी डांटा और साफ कह दिया था — परफॉर्म करो, नहीं तो बाहर बैठोगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'राणा अभी सिर्फ 23 साल का है, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए।'

पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष श्रीकांत द्वारा हर्षित को “गंभीर का यस मैन” कहे जाने पर कोच शर्वन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'रिटायरमेंट के बाद कुछ खिलाड़ी यूट्यूब चैनल्स पर किसी युवा को बेवजह निशाना बनाते हैं। उन्हें गाइड करना ठीक है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए किसी नए खिलाड़ी की आलोचना करना गलत है।'

हर्षित राणा ने तीन मैचों की सीरीज में 6 विकेट लिए और वे भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि क्या उन्हें 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह की वापसी के बावजूद जगह मिलेगी या नहीं।