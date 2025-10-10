Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

सैंट लुई (अमरीका), 9 अक्तूबर (निकलेश जैन) महान खिलाड़ियों के बीच मुकाबले के पहले दिन गैरी कास्परोव ने यहां तीसरी बाजी में भारत के विश्वनाथन आनंद को हराकर क्लच शतरंज मुकाबले में 2.5-1.5 की बढ़त बना ली। 
शतरंज के इतिहास के संभवत: सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कास्परोव ने 62 साल की उम्र में दिखाया कि 21 साल पहले संन्यास लेने के बावजूद उनमें अब भी काफी शतरंज बचा है। आनंद को भी मौके मिले लेकिन वह उनका फायदा उठाने में नाकाम रहे। 
शतरंज 960 प्रारूप के तहत रोजाना 2 रैपिड और 2 ब्लिट्ज मुकाबले होने हैं। दिन की शुरुआती 2 बाजी ड्रॉ रहीं जिसके बाद कास्परोव ने तीसरी बाजी में आनंद को हराया। 
आनंद के पास बाजी को ड्रॉ कराने का मौका था लेकिन वह चूक गए। पहली बाजी में भी आनंद का पलड़ा भारी था लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने सहज गल्तियां करके दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी कास्परोव को वापसी करके बाजी ड्रॉ कराने का मौका दे दिया। 
दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरी 
और चौथी बाजी भी ड्रॉ रही। मुकाबले की कुल इनामी राशि 1,44,000 डॉलर है जिसमें विजेता को 70,000 डॉलर जबकि हारने वाले खिलाड़ी को 50,000 डॉलर मिलेंगे। इसके अलावा 24000 डॉलर की अतिरिक्त बोनस राशि भी है।