नॉर्थ कैरोलिना ( निकलेश जैन ) अमेरिकी शतरंज ग्रैंडमास्टर डैनियल नारोडित्स्की के निधन ने पूरी शतरंज दुनिया को झकझोर दिया है। 29 वर्षीय नारोडित्स्की का निधन 20 अक्टूबर 2025 को नॉर्थ कैरोलिना स्थित उनके घर पर हुआ। उनके परिवार और शार्लोट चेस सेंटर ने इस घटना की पुष्टि की, हालांकि मृत्यु का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है पर दुनिया भर में फैले उनके प्रसंशक पिछले वर्ष पूर्व विश्व चैम्पियन क्रामनिक द्वारा उन पर ऑनलाइन शतरंज के आरोपो को भी एक कारण मान रहे है जिससे उनके जीवन पर बहुत तनाव आया था । रूस के पूर्व विश्व चैम्पियन क्रामनिक पिछले कुछ सालों में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से हारने के बाद उन पर इस तरह के आरोप लगा चुके है , गुकेश के विश्व चैम्पियन बनने पर भी उन्होने विश्व चैंपियनशिप के स्तर पर सवाल उठाया था ।

नारोडित्स्की का योगदान

डैनियल नारोडित्स्की को एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, बेहतरीन कमेंटेटर और शिक्षक के रूप में जाना जाता था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने विश्व अंडर-12 खिताब जीता था और 18 वर्ष में ग्रैंडमास्टर बने थे। ब्लिट्ज शतरंज में वे लगातार दुनिया के शीर्ष 25 खिलाड़ियों में शुमार थे। उन्होंने हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका नेशनल ब्लिट्ज चैम्पियनशिप जीती थी और विश्व ब्लिट्ज चैम्पियनशिप में नौवां स्थान प्राप्त किया था ।

घटनाक्रम और विवाद

नारोडित्स्की की मृत्यु से कुछ दिन पहले उनका आखिरी लाइवस्ट्रीम वायरल हुआ था, जिसमें वे अस्वस्थ और अस्थिर लग रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रामनिक द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों का कड़ा खंडन किया था। क्रामनिक ने 2024 में नारोडित्स्की पर कंप्यूटर सहायता से खेलने के आरोप लगाए थे, जिसे नारोडित्स्की ने “झूठा और हानिकारक” बताया था ।

शीर्ष खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

विश्व के कई शीर्ष खिलाड़ियों ने नारोडित्स्की के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हिकारू नाकामुरा लाइव स्ट्रीम के दौरान भावुक हो गए और बोले, "यह शतरंज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं हमेशा याद रखूंगा उनकी ऊर्जा, उनकी हंसी और उनका खेल के प्रति जुनून।"﻿

भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने कहा कि क्रामनिक के झूठे आरोपों ने नारोडित्स्की को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उन्होंने कहा, "उसने (क्रामनिक ने) सचमुच एक जीवन छीन लिया। डैनियल बेहद तनाव में था और काफी समय से इन आरोपों से परेशान था।"﻿ ।

शतरंज जगत में प्रतिक्रिया

नारोडित्स्की की मृत्यु ने पेशेवर शतरंज जगत में गहरी बहस छेड़ दी है। कई विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया अभियानों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। शार्लोट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फिलहाल इसे एक “संदिग्ध लेकिन अनिर्णायक घटना” बताया है नारोडित्स्की, जिन्हें प्यार से “डान्या” कहा जाता था, ने अपने जीवन में शतरंज सिखाने और लोकप्रिय बनाने के लिए असाधारण कार्य किया। उनके जाने से विश्व शतरंज समुदाय ने न केवल एक खिलाड़ी, बल्कि एक प्रेरणादायक शिक्षक एवं वक्ता को खो दिया है