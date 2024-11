बेंगलुरु : एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान रचिन रवींद्र भारतीय धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले साल 2012 में न्यूजीलैंड बल्लेबाज रोस टेलर शतक लगाने में सफल रहे थे। बहरहाल, बेंगलुरु के रवींद्र ने 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्कोर तब पहुंचा दिया। उन्होंने इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला शतक बनाया था।



2021 में भारत के खिलाफ कानपुर में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले रवींद्र ने टिम साउदी (65) के साथ 8वें विकेट के लिए 137 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। भारतीय धरती पर खेले गए टेस्ट में 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड इससे पहले वेस्टइंडीज के विवि रिचर्ड्स और कीथ बॉयस के नाम था। इन दोनों ने 1974 में दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ 8वें विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी की थी। लेकिन, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र और टिम साउदी ने अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

रचिन जैसे ही आऊट हुए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद लोग खड़े हो गए। उन्होंने तालियां बजाकर रचिन का अभिवादन किया। देखें वीडियो-

Kuldeep finally gets the better of Rachin Ravindra! 👏



