स्पोर्ट्स डेस्क : पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान खड़ा हो गया है। जहां परिवार ने देरी की वजह स्मृति के पिता की तबीयत को बताया, वहीं ऑनलाइन चर्चाओं में बेवफाई और धोखाधड़ी का दावा किया जा रहा है। इन्हीं दावों के बीच युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड RJ महवश का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरे मामले पर तंज कसते नजर आती हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों को बांट रहा है—कुछ इसे मज़ाक मान रहे हैं, तो कई इसे बेहद असंवेदनशील बता रहे हैं। 

शादी टलने के बाद आई अफवाहों की बाढ़

स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही थीं। हल्दी और मेहंदी के फंक्शन भी हो चुके थे। लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण समारोह रद्द कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बेवफाई के आरोप, वॉट्सऐप चैट्स और फेक स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। कई पोस्ट में दावा किया गया कि पलाश किसी और महिला के साथ रिश्ते में थे—हालांकि इनमें से किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसी माहौल के बीच RJ महवश का वीडियो ऑनलाइन चर्चा का केंद्र बन गया।

RJ महवश का वायरल वीडियो 

बुधवार को RJ महवश ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “मर्द भी बड़ी प्यारी चीज होते हैं… जब पूछो तो हमेशा सिंगल ही होते हैं।” वीडियो आगे बढ़ते हुए वह कहती हैं कि उन्हें सच का नहीं पता, लेकिन वह शादी से पहले अपने रिश्ते को इंटरनेट पर प्रदर्शित नहीं करतीं। उन्होंने लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनका पार्टनर किसी के DM में घूमता मिले, तो उन्हें तुरंत बता देना चाहिए। महवश ने यह भी कहा, “अब मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई भी कुछ भी कर सकता है।” उनकी इस बात में तंज, व्यंग्य और चेतावनी का मेल था, जिसे कई लोग मज़ेदार समझ रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे गैर-जरूरी और असंवेदनशील बताया। 

शादी की नई तारीख और अफवाहों की सच्चाई पर चुप्पी

पलाश और स्मृति दोनों ने अब तक किसी अफवाह पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके परिवार की ओर से सिर्फ यही कहा गया है कि शादी बाद में होगी और देरी का कारण स्मृति के पिता का स्वास्थ्य ही है, न कि कोई निजी विवाद। 