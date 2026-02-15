कोलंबो : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले से पहले भारत के कप्तान Suryakumar Yadav ने पाकिस्तान के साथ पारंपरिक हैंडशेक को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा।

हैंडशेक विवाद पर कप्तान का रुख

भारतीय कप्तान से सवाल किया गया कि क्या उनकी टीम मैच के बाद पाकिस्तानियों के साथ पारंपरिक हैंडशेक करेगी। Suryakumar Yadav ने मीडिया से कहा: '24 घंटे इंतजार करें। अच्छा खाएं, सोएं, कल पता चल जाएगा।'

यह विवाद पिछले साल एशिया कप 2025 में शुरू हुआ, जब भारत और पाकिस्तान तीन बार मिले लेकिन किसी भी मैच में औपचारिक अभिवादन नहीं हुआ। उस समय पंहलगाम आतंकवादी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारतीय टीम ने विरोध स्वरूप हैंडशेक से इनकार किया था।

पाकिस्तान कप्तान का बयान

पाकिस्तान के कप्तान Salman Agha ने भी इसी मुद्दे पर कहा कि खेल को हमेशा की तरह सही भावना में खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा: 'खेल उसी भावना में खेला जाना चाहिए। जो मैं चाहूं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। फैसला भारत पर निर्भर करता है।'

पूर्व विवाद की याद

एशिया कप 2025 में भारत की ओर से हैंडशेक ना करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को नाराज कर गया था। PCB ने ICC में शिकायत दर्ज कराई थी और मैच रेफरी पर भी आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने खेल की भावना बनाए रखने में विफलता दिखाई।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच का मार्ग

हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पहले मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, लेकिन ICC की चेतावनियों और कड़ी बातचीत के बाद आठ दिन बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया। अब यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होने जा रहा है।