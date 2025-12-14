स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले अपनी भूमिका को लेकर स्थिति साफ कर दी है। ग्रीन ने पुष्टि की है कि वह अगले सीजन में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट हैं और ऑक्शन में उन्हें बल्लेबाज के रूप में लिस्ट किया जाना एक प्रशासनिक गलती थी। कैमरन ग्रीन ने बताया कि ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के दौरान उनके मैनेजर ने गलती से उन्हें ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाज के तौर पर दर्ज कर दिया।

गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट

पीठ की सर्जरी के बाद ग्रीन ने बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज वापसी की थी, लेकिन अब उन्हें गेंदबाजी की पूरी अनुमति मिल चुकी है। वह मौजूदा एशेज सीरीज में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि IPL 2026 में वह एक फुल-फ्लेज्ड ऑलराउंडर के रूप में उपलब्ध रहेंगे।

ऑक्शन में मच सकती है बोली की जंग

कैमरन ग्रीन ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए 2 करोड़ रुपये का अधिकतम बेस प्राइस रखा है। माना जा रहा है कि उनकी ऑलराउंड क्षमताओं को देखते हुए ऑक्शन में उनके लिए शुरुआती दौर से ही जबरदस्त बोली लग सकती है। नई नियमावली के कारण उनकी कीमत की एक सीमा तय है, लेकिन फिर भी वह सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं।

IPL में कैमरन ग्रीन का अब तक का सफर

26 वर्षीय ग्रीन पहले IPL 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 452 रन बनाए और एक शतक भी जड़ा। इसके बाद वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा बने, जहां उन्होंने उपयोगी पारियां खेलीं। IPL करियर में अब तक ग्रीन 16 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं।

KKR की नजरें ग्रीन पर

खबरों के मुताबिक, कोलकाता नाइट राइडर्स कैमरन ग्रीन पर बड़ी बोली लगाने की तैयारी में हैं। आंद्रे रसेल को रिलीज करने के बाद KKR के पास सबसे बड़ा पर्स मौजूद है, जिससे ग्रीन ऑक्शन का बड़ा आकर्षण बन सकते हैं।