स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की मिनी ऑक्शन इस साल क्रिकेट जगत में सबसे चर्चित इवेंट बनने जा रहा है। 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली यह ऑक्शन कई नए रिकॉर्ड और बड़े फैसले ला सकता है। कुल 77 स्लॉट और 31 विदेशी जगहों के लिए 10 टीमें अपने-अपने पर्स और रणनीतियों के साथ उतरेंगी। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी चर्चा उन स्टार खिलाड़ियों को लेकर है, जो अलग-अलग कारणों से IPL 2026 ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। फाफ डू प्लेसिस से ग्लेन मैक्सवेल तक कई बड़े नाम शामिल हैं।

ऑक्शन का स्वरूप और टीमों की रणनीतियां

इस बार का IPL मिनी ऑक्शन खास है, क्योंकि टीमों के बीच पर्स का अंतर काफी बड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ₹64.3 करोड़ की भारी-भरकम राशि के साथ सबसे मजबूत स्थिति में है जबकि मुंबई इंडियंस सिर्फ ₹2.75 करोड़ के पर्स के साथ सीमित विकल्पों में बंधी है। यही वित्तीय विविधता आगामी नीलामी में टीमों के निर्णयों पर बड़ा प्रभाव डालने वाली है। साथ ही 1355 से अधिक खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें कई नए चेहरे और युवा प्रतिभाएं शामिल हैं। लेकिन कुछ दिग्गजों का इस सूची में न होना सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है।

रविचंद्रन अश्विन

अनुभवी ऑफ-स्पिनर रवि अश्विन IPL 2025 में CSK के प्रमुख खिलाड़ी थे। लेकिन कमजोर सीजन और कुछ ऑफ-फील्ड विवादों के बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। चोट की वजह से वे बिग बैश लीग में भी नहीं खेल पाए। ऐसे में IPL 2026 मिनी ऑक्शन में उनकी अनुपस्थिति ने कई फैंस को निराश किया है।

ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया के स्टार फिनिशर ग्लेन मैक्सवेल का ऑक्शन में न होना सबसे बड़ा सरप्राइज है। पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज़ किया था, और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ऑक्शन के लिए अपना नाम ही नहीं भेजा। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और ऑफ-स्पिन किसी भी टीम के लिए बेहतरीन विकल्प होते, लेकिन इस बार वे IPL 2026 से पूरी तरह बाहर रहेंगे।

चेतेश्वर पुजारा

भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। IPL में उनकी भूमिका सीमित रही है, लेकिन वे चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मिनी ऑक्शन में नाम न भेजने का फैसला किया। हालांकि IPL में उनकी मौजूदगी भले ही कम रही हो, पर उनका अनुभव हमेशा मूल्यवान रहा है।

आंद्रे रसेल

KKR के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अचानक IPL करियर को अलविदा कह दिया। फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज़ किया था, जिसके बाद वे नई भूमिका में नज़र आएंगे। KKR ने उन्हें IPL 2026 सीजन के लिए "पावर कोच" नियुक्त किया है। मैदान पर उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन टीम उनकी नयी भूमिका से काफी उम्मीदें रखती है।

फाफ डू प्लेसिस

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और IPL के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल फाफ डू प्लेसिस ने आधिकारिक रूप से इस ऑक्शन में हिस्सा न लेने का निर्णय किया। IPL 2025 में वे दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, लेकिन अब उनका ध्यान पाकिस्तान सुपर लीग पर केंद्रित है। उनके अनुभव और फिटनेस को देखते हुए यह फैसला कई टीमों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

मोईन अली

इंग्लैंड के बहुमुखी ऑलराउंडर मोईन अली ने इस बार PSL खेलने के लिए IPL को छोड़ दिया है। 2025 में वे KKR का हिस्सा थे, लेकिन मिनी ऑक्शन से पहले उन्हें रिटेन भी नहीं किया गया। छोटे फॉर्मेट में उनका अनुभव कई टीमों के लिए उपयोगी हो सकता था, लेकिन अब वे लीग का हिस्सा नहीं होंगे।