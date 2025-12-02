स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आखिरकार IPL में वापसी के लिए तैयार हैं। पिछले सीज़न बैक सर्जरी के कारण बाहर रहने वाले ग्रीन ने इस बार IPL 2026 मिनी-ऑक्शन के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया है। 15 दिसंबर को होने वाले इस मिनी-ऑक्शन में ग्रीन उन चर्चित नामों में से एक होंगे, जिन पर कई फ्रेंचाइज़ियों की नज़र रहने वाली है।

2 करोड़ बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ी

इस बार कुल 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रुपये का उच्चतम बेस प्राइस चुना है। खास बात यह है कि इस कैटेगरी में सिर्फ दो भारतीय—रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर शामिल हैं। स्टीव स्मिथ भी इस सूची में हैं, जो पिछली नीलामी में अनसोल्ड रहे थे लेकिन इस बार फिर किस्मत आजमाने उतरेंगे।

पूर्ण सूची: 2 करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ी

भारत: रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर

अफगानिस्तान: मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक

ऑस्ट्रेलिया: सीन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कॉनॉली, जेक फ्रेज़र-मैगर्क, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ

बांग्लादेश: मुस्तफिज़ुर रहमान

इंग्लैंड: गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, टायमल मिल्स, जैमी स्मिथ

न्यूज़ीलैंड: फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, मैट हेनरी, कायल जैमीसन, ऐडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, विल ओ’रूक, रचिन रविंद्र

साउथ अफ्रीका: जेराल्ड कोत्ज़े, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, राइली रूसो, तबरेज़ शम्सी, डेविड वीज़े

श्रीलंका: वानिंदु हसरंगा, मथीशा पाथिराना, महीश थीक्षाना

वेस्टइंडीज़: जेसन होल्डर, शाई होप, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ

कुल 1,355 खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण

इस बार रिकॉर्ड 1,355 खिलाड़ियों ने मिनी-ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, जिन्हें अपने देश के लिए खेलने पर प्रतिबंध है, उन्होंने 1 करोड़ रुपये बेस प्राइस रखा है।

कौन करेगा सबसे ज्यादा खर्च?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) सबसे बड़ा पर्स लेकर उतर रही है—₹64.30 करोड़

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास ₹43.40 करोड़

मुंबई इंडियंस (MI) के पास सिर्फ 1 विदेशी स्लॉट और मात्र ₹2.75 करोड़, यानी सबसे कम खरीदारी करने वाली टीम

कुल मिलाकर 10 टीमों के पास ₹237.55 करोड़ की संयुक्त रकम और 77 स्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें 31 विदेशी स्लॉट शामिल हैं।