स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह का समर्थन किया है। बुमराह की हाल के दिनो में लगातार आलोचना हो रही है।

बुमराह आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचो की टेस्ट सीरीज में खेले थे। जहा उन्होंने तीन मैच खेले। लेकिन अपने कार्यभार को नियंत्रित करने के लिए अंतिम मैच नही खेल पाए। उस समय भारत 1-2 से पिछड़ रहा था। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति ने प्रशंसको और विशेषज्ञो के बीच व्यापक बहस छेड़ दी थी।

आकाश चोपड़ा ने आलोचको को इस तेज गेंदबाज पर अनावश्यक दबाव डालने के प्रति आगाह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुमराह एक दुर्लभ प्रतिभा है और उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सावधानी से संभाला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नही है। उन्हें जबरदस्ती जल्दी रिटायरमेंट के लिए मजबूर न करें क्योंकि वह 24 कैरेट शुद्ध सोना है। वह कोहिनूर हीरा है। वह जितना ज़्यादा खेलेंगे, उतना ही बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि वह ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन मैं कहूगा कि जब तक वह खेलने चाहे, तब तक खेलते रहे।'

चोपड़ा ने आगे कहा, 'ईमानदारी से कहू तो मुझे नहीं लगता कि वह सभी टेस्ट मैच खेलेंगे। वह अपनी पसंद के हिसाब से खेलेंगे। सही है या गलत, यह कोई नैतिक बहस का विषय नही है। अगर आपके पास उस स्तर का कोई खिलाड़ी उपलब्ध है, तो उसे जब भी मौका मिले, खिलाए।'

भारतीय प्रशंसको के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जसप्रीत बुमराह ने कथित तौर पर आगामी एशिया कप 2025 के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है। 31 वर्षीय बुमराह ने आखिरी बार 2024 विश्व कप के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। एशिया कप के बाद भारत को तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। जिसके बाद अगले साल होने वाले वैश्विक आयोजनो की तैयारी के लिए पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएगे।