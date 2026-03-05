पर्थ : ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को मल्टी-फॉर्मेट सीरीज पक्की करने के लिए वसा में सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है, लेकिन वे अपने कैप्टन को जीत के साथ विदा करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। यह वह मैच है जो एलिसा हीली के इंटरनेशनल करियर का अंत करेगा, लेकिन यह एक ऐसा मुकाबला है जहां भारत को पूरी दौड़ लगानी होगी। ऑस्ट्रेलिया को मल्टी-फॉर्मेट सीरीज़ पक्की करने के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है, जिसने वनडे सीरीज़ के आखिर में 8-4 की बढ़त ले ली थी।

भारत को हिसाब बराबर करने के लिए चार पॉइंट्स की जीत चाहिए, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में आखिरी बार खेली गई ट्रॉफी पहले ही अपने पास रख ली है, क्योंकि भारत में पिछली सीरीज़ इंडिविजुअल फॉर्मेट के आधार पर तय हुई थी। महिलाओं के खेल में टेस्ट कम ही होते हैं - ऑस्ट्रेलिया को इस महीने के आखिर में वेस्ट इंडीज में एक और टेस्ट खेलना था, लेकिन इसे शेड्यूल से हटा दिया गया है - हालांकि ये दोनों टीमें ज़्यादातर टीमों से ज़्यादा खेलती हैं, इसलिए उनके पास कुछ अनुभव है।

वाका में लाइट्स में चार दिन का क्रिकेट मैच खेल को नैचुरली खेलने के लिए काफी समय देता है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि भारत को जीत का चांस बनाने के लिए टेम्पो बढ़ाना पड़े, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे कितना एग्रेसिव खेलते हैं। मेहमान टीम ने शानदार खेलकर टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली - टी20 वर्ल्ड कप वाले साल में यह उनके लिए एक अच्छी बात है - लेकिन वे पिछले साल वल्डर् चैंपियन बनी टीम से बहुत पीछे रह गए, इसके बाद हुई वनडे सीरीज़ में तीनों गेम एकतरफ़ा रहे, और आखिर में वे 400 से ज़्यादा रन पर आउट हो गए। उन्हें स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में बैटिंग ऑडर्र से अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत होगी, क्योंकि पर्थ के हालात के हिसाब से बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर लग रही है, खासकर रेणुका सिंह के चोटिल होने के बाद।

ऑस्ट्रेलिया को भी चोटों की दिक्कतें रही हैं, किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स बाहर हो गई हैं, हालांकि उनकी गैरमौजूदगी से मुश्किल सिलेक्शन का फैसला आसान हो सकता है, जबकि एलिस पेरी भी क्वाड स्ट्रेन के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गईं। हालांकि, घरेलू टीम के पास बैटिंग का खजाना है, जिसमें ताहलिया मैकग्राथ के नंबर 8 पर बैटिंग करने की संभावना है, जैसा कि पिछले सीजन में इंग्लैंड के खिलाफ़ करने का प्लान था। एनाबेल सदरलैंड का टेस्ट रिकॉर्ड शानदार है, खासकर बल्ले से, जहां उनका अभी 83.71 का एवरेज है। इस फॉर्मेट में उनकी पिछली चार पारियां: 137 नॉट आउट, 16, 210 और 163। वह डबल-सेंचुरी दो साल पहले वाका में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी - एक मैच जिसमें उन्होंने 5 विकेट भी लिए थे।

पिछले सीजन में एशेज में पेरी के चोटिल होने के बाद उन्हें नंबर 3 पर प्रमोट किया गया और उन्होंने लॉन्ग-फॉर्म बैटिंग का एक और मास्टरक्लास पेश किया। यह पता नहीं है कि पर्थ में इंडिया का पेस अटैक कैसा रहेगा, क्योंकि रेणुका की गैरमौजूदगी में, किसी भी सीम ऑप्शन ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन क्रांति गौड़ को पिंक बॉल से खेलते हुए देखना रोमांचक होगा। 22 साल की इस खिलाड़ी ने, खासकर वनडे में, उम्मीद दिखाई है, और अगर वह लगातार अच्छा खेलती रहीं तो उनके पास काफी पेस है।

ऑस्ट्रेलिया स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर पेरी पर फैसला लेने के लिए मैच के दिन तक इंतज़ार करेगा, लेकिन हीली ने कहा कि यह 'बहुत उम्मीद जगाने वाला' लग रहा है। हीली ने यह भी कन्फर्म किया कि वह बीच में बैटिंग करेंगी और एक डेब्यूटेंट होगा, जिसमें लेफ्ट-आर्मर लूसी हैमिल्टन फेवरेट हैं, हालांकि मैटलन ब्राउन एक ऑप्शन हैं। अनकैप्ड बैटर रेचल ट्रेनमैन भी टीम का हिस्सा हैं।

टीमें :

ऑस्ट्रेलिया (संभव) : 1 फोएबे लिचफील्ड, 2 जॉर्जिया वोल, 3 एलिस पेरी, 4 एलिसा हीली (कप्तान), 5 एनाबेल सदरलैंड, 6 बेथ मूनी (विकेट कीपर), 7 ऐश गाडर्नर, 8 ताहलिया मैकग्राथ 9 अलाना किंग, 10 लूसी हैमिल्टन, 11 डार्सी ब्राउन

भारत (संभावित) : 1 स्मृति मंधाना, 2 प्रतीका रावल, 3 शेफाली वर्मा, 4 जेमिमा रोड्रिग्स, 5 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 6 दीप्ति शर्मा, 7 ऋचा घोष (विकेट कीपर), 8 अमनजोत कौर/सायली सतघरे, 9 काश्वी गौतम, 10 स्नेह राणा, 11 क्रांति गौड़