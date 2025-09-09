Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप में भारत के लीग मैचों में पहला मुकाबला यूएई के साथ 10 सितंबर को खेलेगा। इसके बाद पाकिस्तान और ओमान के साथ मुकाबले होंगे। सबसे बड़ी चर्चा इस पर हो रही है कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से कौन प्लेइंग-11 में खेलेगा या दोनों खेलेंगे। भारतीय टीम ने एशिया कप से पहले आईसीसी क्रिकेट अकादमी पर जब अभ्यास किया तो संजू सैमसन को सबसे पहले फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ अकेले विकेटकीपिंग अभ्यास करते देखा गया फिर बाकी टीम अभ्यास करने पहुंची।

सैमसन पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास कर रहे थे और अपने दाहिने ओर पूरी डाइव लगाकर कैच लपकने पर उनको तकलीफ भी हुई। मुख्य कोच गौतम गंभीर इसके बाद उनके पास पहुंचे और काफी समय तक उनसे बात करते रहे। एसा लग रहा था कि विकेटकीपिंग से ज्यादा वह उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। क्लब हाउस से बाहर निकलने के बाद जितेश शर्मा आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। सैमसन को ओपनिंग और जितेश को फिनिशर के तौर पर टीम में खिलाया जा सकता हैं।

जितेश ने शिवम दुबे, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या के साथ बल्लेबाजी अभ्यास किया। जब ये चारों बल्लेबाजी कर रहे थे तब सैमसन बल्लेबाजी के गियर पहनकर मैदान पर पहुंचे लेकिन कुछ समय बाद एक कोने में ड्रेसिंग रूम क्लब हाउस के पास पेड़ के पीछे बैठ गए। उपकप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा ने भी बारी बारी से दो तीन बार बल्लेबाजी अभ्यास किया। लेकिन सैमसन को एक बार भी नहीं बुलाया गया। बाद में वह नेट्स के पास आए लेकिन बल्लेबाजी नहीं की और आइस बॉक्स पर बैठे रहे। आखिर में जब सभी का अभ्यास हो गया तब सैमसन नेट्स पर पहुंचे और नेट गेंदबाज ने उन्हें गेंद डाली।

रिंकू सिंह ने पैड भी नहीं पहने थे जिससे संकेत मिल गया कि वह शायद प्लेइंग-11 का हिस्सा हो। आखिर में जब अभ्यास सत्र खत्म होने को था तब वह पैड पहनकर आए और सहयोगी स्टाफ के द्वारा डाले गए थ्रोडाउन खेले। गंभीर का फोकस बल्लेबाजी की गहराई पर है इसलिए जितेश को फिनिशर के तौर पर तरजीह मिल सकती है।