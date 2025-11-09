स्पोर्ट्स डेस्क: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन को लेकर एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड डील की चर्चाएं जोरों पर हैं। IPL 2026 के रिटेंशन डेडलाइन से पहले दोनों फ्रेंचाइज़ी सक्रिय बातचीत में हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार, यह डील अब सिर्फ अटकलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सक्रिय नेगोशिएशन के स्तर तक पहुंच चुकी है।

दोनों खिलाड़ी 18 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर

दोनों स्टार क्रिकेटर — जडेजा और सैमसन वर्तमान में 18-18 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स एक साधारण एक के बदले एक सौदे पर सहमत नहीं है। RR इस डील में एक अतिरिक्त खिलाड़ी की मांग कर रही है, जिससे यह बातचीत फिलहाल अटक गई है।

RR की मांग – डेवाल्ड ब्रेविस

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान की टीम चाहती है कि इस ट्रेड में दक्षिण अफ्रीका के युवा स्टार डेवाल्ड ब्रेविस को भी शामिल किया जाए। ब्रेविस ने पिछले सीजन में CSK के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और अब दुनिया की कई टी20 लीगों में सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक हैं। CSK प्रबंधन हालांकि इस मांग को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और फिलहाल ब्रेविस को डील में शामिल करने से इनकार कर रहा है।

मनोज बादले मुंबई में, बातचीत जारी

राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बादले इस समय मुंबई में हैं और चेन्नई सुपर किंग्स प्रबंधन से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों टीमों के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।

रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को

आईपीएल ब्रॉडकास्टर के अनुसार, सभी टीमें अपनी रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंपेंगी। यानी अगर यह डील होनी है, तो अगले कुछ दिनों में फैसला तय करना होगा।

क्यों है ये ट्रेड खास?

रवींद्र जडेजा IPL के सबसे सफल ऑलराउंडरों में से एक हैं और CSK के लिए कई सालों से अहम खिलाड़ी रहे हैं। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं और पिछले कुछ सीजनों में बेहतरीन बल्लेबाजी फॉर्म में रहे हैं। अगर यह ट्रेड होता है, तो यह IPL इतिहास की सबसे बड़ी खिलाड़ी अदला-बदली में से एक होगी।