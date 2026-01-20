स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। कार्यवाहक वनडे कप्तान और स्टार ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोट के कारण भारत के खिलाफ टी20I सीरीज से लगभग बाहर हो गए हैं। ब्रेसवेल को बाएं पिंडली (लेफ्ट काफ) में खिंचाव की शिकायत हुई है, जिसके चलते उन्हें शुरुआती तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है।

इंदौर वनडे में लगी चोट, पहले तीन टी20I से बाहर

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के मुताबिक, माइकल ब्रेसवेल को यह चोट इंदौर में खेले गए वनडे सीरीज़ के निर्णायक मुकाबले के दौरान फील्डिंग करते समय लगी। चोट को मामूली बताया गया है, लेकिन एहतियातन उन्हें आराम दिया जा रहा है।

ब्रेसवेल फिलहाल टीम के साथ नागपुर पहुंच चुके हैं, जहां सीरीज़ का पहला टी20I खेला जाना है। आने वाले कुछ दिनों तक उनकी निगरानी की जाएगी, जिसके बाद ही सीरीज़ में उनकी आगे की भागीदारी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

पहले तीन टी20I के लिए क्रिस्टियन क्लार्क टीम में शामिल

ब्रेसवेल की अनुपस्थिति में पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20I सीरीज़ के पहले तीन मुकाबलों के लिए न्यूजीलैंड टीम में शामिल किया गया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को पहले तीन टी20 मुकाबलों के लिए टीम में जोड़ा गया है। वह भारत दौरे पर ब्लैककैप्स के साथ बने रहेंगे।'

वनडे सीरीज में चमके थे क्लार्क

24 वर्षीय क्रिस्टियन क्लार्क ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने डेब्यू वनडे सीरीज़ में 7 विकेट झटके, उनका औसत 26.14 रहा।

हालांकि, टी20 फॉर्मेट में उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। 22 टी20 मैच, 24 विकेट, औसत: 26.95, इकॉनमी: 9.08 रन प्रति ओवर, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्लार्क को सीधे टी20I डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं।

कोच रॉब वॉल्टर ने फैसले का बताया कारण

न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सीरीज़ के पहले तीन मैचों के लिए हमारे पास पर्याप्त तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प हों। क्रिस्टियन के लिए यह भारत के अपने पहले दौरे पर टीम के साथ कुछ और समय बिताने का शानदार मौका है।'

उन्होंने आगे कहा, 'वनडे सीरीज में उन्होंने जिस तरह दबाव में शांत रहते हुए प्रदर्शन किया, वह बेहद प्रभावशाली था।'

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की अपडेटेड T20I टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल (चोटिल), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी, क्रिस्टियन क्लार्क।