होबार्ट : मेलबर्न स्टार्स के साथ अपने BBL नॉकआउट मुकाबले से पहले होबार्ट हरिकेंस को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि कप्तान नाथन एलिस इस अहम मुकाबले से बाहर हो गए हैं। हरिकेंस ने पुष्टि की कि एलिस को ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी, हालांकि सटीक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। क्लब ने कहा कि फाइनल सीरीज के बाकी मैचों के लिए उनकी स्थिति का आकलन आने वाले दिनों में किया जाएगा।

टीम ने एक बयान में कहा, 'नॉकआउट के लिए हरिकेंस टीम में हीट के खिलाफ मैच की तुलना में दो बदलाव किए गए हैं। हरिकेंस के कप्तान नाथन एलिस हीट के खिलाफ लगी चोट के कारण नॉकआउट से बाहर रहेंगे। फाइनल के बाकी मैचों के लिए उनकी उपलब्धता आने वाले दिनों में तय की जाएगी।' अगर हरिकेंस बुधवार को स्टार्स से हार जाते हैं तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। हालांकि एक जीत, या बारिश से प्रभावित मैच का कोई नतीजा न निकलना, जैसा कि बारिश का अनुमान है, उन्हें शुक्रवार के चैलेंजर फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी होगा, जहां पर्थ स्कॉर्चर्स या सिडनी सिक्सर्स में से कोई एक उनका इंतजार कर रहा होगा।

टीम ने यह भी बताया कि रेहान अहमद और जेक वेदरल्ड भी टीम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, 'रेहान अहमद, जिन्होंने हरिकेंस के लिए रेगुलर सीजन के हर मैच में खेला है, अब इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में शामिल हो गए हैं और BBL 15 फाइनल में नहीं खेल पाएंगे। जेक वेदरल्ड भी उपलब्ध नहीं रहेंगे।' एलिस की गैरमौजूदगी में बेन मैकडरमॉट हरिकेंस की कप्तानी करेंगे। ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ हार, जहां उनके पास आसान लक्ष्य था लेकिन आखिरी पलों में हार गए जब जमान खान ने आखिरी ओवर में 6 रन बचाए जिसके कारण वे क्वालीफायर फाइनल की मेजबानी करने का मौका चूक गए।

सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं ने घोषणा की कि एलिस, जो ऑस्ट्रेलिया के टी20 अटैक में एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं, को ग्लेन मैक्सवेल के साथ पाकिस्तान में तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा, जो अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर है।