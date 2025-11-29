Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: BCCI जल्द ही चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के साथ एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर भूमिका पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक अगले सप्ताह विशाखापट्टनम में भारत–दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे के बाद अहमदाबाद में होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार अब तक रोहित और कोहली से उनके भविष्य को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, जबकि दोनों अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं।

क्यों जरूरत पड़ी इस बैठक की

BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से बताया जाना जरूरी है कि टीम मैनेजमेंट उनसे क्या उम्मीद करता है। किसी भी स्थिति में अनिश्चितता के माहौल में खिलाड़ियों का खेल प्रभावित हो सकता है, इसलिए भूमिकाओं और रोडमैप पर साफ बातचीत जरूरी है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि बोर्ड ने रोहित शर्मा को फिलहाल केवल अपनी फिटनेस और प्रदर्शन पर ध्यान देने को कहा है, साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह दी है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन

दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी। रोहित शर्मा ने 202 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था, जबकि विराट कोहली शुरुआती दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे।

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि शुरुआती दो मैचों में उनके प्रदर्शन में जंग दिखी और टीम हर सीरीज में ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती।

क्या होंगे रोहित–कोहली से बोर्ड की उम्मीदें

सूत्र बताते हैं कि रोहित से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखने की उम्मीद की जाएगी, जैसा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया था। इन दोनों सीनियर बल्लेबाजों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी स्थिरता और अनुभव से युवा खिलाड़ियों को सपोर्ट दें और टीम के टॉप ऑर्डर को मजबूती दें।

विजय हजारे ट्रॉफी खेलने की भी सलाह

जानकारी के मुताबिक BCCI दोनों खिलाड़ियों को अगला घरेलू वनडे टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी खेलने की सलाह देने वाला है ताकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के बाहर भी पर्याप्त मैच टाइम मिल सके।

आगे का शेड्यूल

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद जनवरी में भारत न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। इसके बाद जुलाई में टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपना अगला वनडे खेलेगी।