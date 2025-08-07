बेंगलुरू : मशहूर गेंदबाजी कोच ट्रॉय कूली समेत पुराने कोचों के जाने के बाद BCCI अपने उत्कृष्टता केंद्र (COE) के लिए नए कोचिंग स्टाफ की तलाश में है और गेंदबाजी, बल्लेबाजी, खेल विज्ञान और मेडिसिन विभाग में शीर्ष पदों के लिये आवेदन मंगवाये गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रथम श्रेणी तेज गेंदबाज और इंग्लैंड के एशेज विजेता गेंदबाजी कोच कूली का BCCI के साथ तीन साल का करार खत्म हो गया था और वह कार्यकाल में विस्तार पर थे। 59 वर्ष के कूली को 2021 के आखिर में एनसीए का गेंदबाजी कोच बनाया गया था। उनकी जगह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह ले सकते हैं जिन्होंने कूली के साथ काम किया है।

मेडिकल टीम के प्रमुख नितिन पटेल समेत स्टाफ के कई सदस्यों के जाने के बाद कई पद रिक्त हैं। पटेल ने मार्च में पद से इस्तीफा दिया था। स्पिन गेंदबाजी कोच साइराज बहुतुले भी जा चुके हैं और अब राजस्थान रॉयल्स के सहयोगी स्टाफ में हैं। NCA के एक और कोच सितांशु कोटक राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का COE प्रमुख के तौर पर कार्यकाल इस साल के आखिर में खत्म हो रहा है और समझा जाता है कि वह इसका नवीनीकरण कराना नहीं चाहते। ऐसी संभावना है कि उन्हें 2027 वनडे विश्व कप तक पद पर बने रहने के लिये बोला जाए।

BCCI ने बृहस्पतिवार को तीन प्रमुख पदों के लिए इश्तेहार दिया जिसमें कहा गया है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच के पद के लिए उम्मीदवार पूर्व प्रथम श्रेणी या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होना चाहिए जिसके पास बीसीसीआई लेवल दो या तीन का कोचिंग सर्टिफिकेट हो।

बल्लेबाजी कोच के पद के लिए न्यूनतम पांच साल का प्रदेश या एलीट युवा स्तर पर कोचिंग अनुभव मांगा गया है। वहीं गेंदबाजी कोच के लिए भी इतना अनुभव जरूरी है। खेल मेडिसिन प्रमुख के पद के लिये उम्मीदवार के पास खेल विज्ञान या संबंधित विषय में मास्टर्स (डॉक्टरेट को तरजीह) और न्यूनतम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदन भेजने की आखिरी तारीख 20 अगस्त है।