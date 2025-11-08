दुबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बैठक में विजेता टीम भारत को एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपे जाने का मुद्दा उठाया। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी शुक्रवार को हुई आईसीसी की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे।

रिपोर्ट के अनुसार बैठक के दौरान ICC बोर्ड के सदस्यों के बीच एशिया कप के मुद्दे पर दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई। BCCI ने कहा कि नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष के तौर पर भारत द्वारा जीती गई एशिया कप ट्रॉफी को अपने पास रखे हुए है, जो कि सही मायने में भारत की है। ऐसा मालूम हुआ है कि बैठक से इतर अनौपचारिक चर्चा में BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि ट्रॉफी तुरंत भारत को सौंप दी जानी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक पैनल भी बनाया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार रात तक इसके बनने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी।

BCCI का स्पष्ट रुख था कि दुबई स्थित ACC के कार्यालय में बंद ट्रॉफी को जल्द से जल्द भारत को सौंपा जाना चाहिए। नकवी का आदेश है कि उनकी इजाजत के बिना इस ट्रॉफी को कहीं भी न ले जाया जाए। उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने वाली भारत को एसीसी ने अभी तक ट्रॉफी नहीं सौंपी है। सैकिया या BCCI के दूसरे अधिकारियों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका, लेकिन पता चला है कि बोर्ड के सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति थी कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए।