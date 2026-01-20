नई दिल्ली : BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ 270 करोड़ रूपए का प्रायोजन करार किया है। जेमिनी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी चैट जीपीटी महिला प्रीमियर लीग के प्रायोजकों में से एक है।

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, ‘यह करार तीन साल के लिए है और IPL की वैश्विक अपील की बानगी देता है।' बीसीसीआई को पिछले साल जर्सी के लिए नया प्रायोजक तलाशना पड़ा जब भारत सरकार ने ड्रीम 11 जैसे वास्तविक धन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया।

इसके बाद अपोलो टायर 579 करोड़ रुपए के करार के बाद जर्सी का नया प्रायोजक बना। टाटा समूह के पास IPL के टाइटल प्रायोजन अधिकार हैं। IPL 2026 इस साल 26 मार्च से 31 मई तक खेला जाएगा।