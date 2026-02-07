स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के 2025-26 सत्र के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कई चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड B कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा ही ग्रेड A कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले इकलौते खिलाड़ी होंगे। यह फैसला भारतीय क्रिकेट की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

ग्रेड A में सिर्फ तीन खिलाड़ी

सूत्रों के अनुसार, 2025-26 सीज़न के लिए BCCI ग्रेड A सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट केवल तीन खिलाड़ियों को देगा। इनमें भारत के प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह, मौजूदा वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा शामिल हैं। बुमराह टीम इंडिया के सभी फॉर्मेट में सबसे अहम गेंदबाज़ माने जाते हैं, जबकि गिल को भविष्य का चेहरा माना जा रहा है। जडेजा भले ही T20I से संन्यास ले चुके हों, लेकिन टेस्ट और वनडे में उनकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है।

विराट और रोहित का ग्रेड B में जाना

भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा इस बार ग्रेड B कैटेगरी में रखे गए हैं। दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, यही वजह है कि उन्हें पहले की तरह शीर्ष ग्रेड में नहीं रखा गया। कभी A+ कैटेगरी का हिस्सा रहे ये दोनों दिग्गज अब नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत ग्रेड B में होंगे। यह फैसला प्रदर्शन और फॉर्मेट की उपलब्धता के आधार पर लिया गया है।

A+ कैटेगरी पूरी तरह खत्म

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने ग्रेड A+ कैटेगरी को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। यह कैटेगरी 2018 में शुरू की गई थी और इसका मकसद तीनों फॉर्मेट खेलने वाले एलीट खिलाड़ियों को अलग पहचान देना था। A+ कैटेगरी हटने से सीनियर खिलाड़ियों की हायरार्की में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

ग्रेड B में 11 खिलाड़ी शामिल

ग्रेड B सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों की सूची काफी लंबी है। इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर शामिल हैं। यह ग्रुप अनुभव और युवा जोश का मिश्रण माना जा रहा है।

ग्रेड C में उभरते सितारे

ग्रेड C कॉन्ट्रैक्ट 16 खिलाड़ियों को दिए जाने की उम्मीद है। इस लिस्ट में अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और रुतुराज गायकवाड़ शामिल हैं। यह कैटेगरी युवा और उभरते खिलाड़ियों को स्थिरता और सुरक्षा देने के लिए अहम मानी जाती है।

जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा

कुल मिलाकर, 2025-26 सीज़न के लिए 30 खिलाड़ियों को BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। बोर्ड जल्द ही इस सूची की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। नए ढांचे के तहत यह साफ है कि BCCI अब फॉर्मेट आधारित प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं को ज्यादा अहमियत दे रहा है।