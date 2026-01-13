स्पोर्ट्स डेस्क : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी बात पर अड़ा हुआ है और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने को लेकर फिर से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर दोनों संस्थाओं के बीच उच्चस्तरीय बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। आने वाले दिनों में यह विवाद टूर्नामेंट की योजना पर बड़ा असर डाल सकता है।

ICC और BCB के बीच अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस

मंगलवार दोपहर BCB और ICC के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर चर्चा हुई। बैठक में BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और CEO निजामुद्दीन चौधरी शामिल रहे।

भारत न जाने के फैसले पर BCB कायम

इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वह सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत में खेलने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। BCB ने ICC से अनुरोध किया कि बांग्लादेश के मैच भारत के बाहर किसी अन्य देश में आयोजित करने पर विचार किया जाए। हालांकि ICC ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है।

ICC की सुरक्षा रिपोर्ट और BCB की आपत्ति

ICC की ओर से बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए जोखिम आकलन में भारत में टूर्नामेंट के लिए खतरे को कम से मध्यम श्रेणी में रखा गया है। ICC सूत्रों के अनुसार, यह जोखिम स्तर अन्य बड़े वैश्विक खेल आयोजनों के समान है और बांग्लादेश के लिए कोई विशेष खतरा नहीं दर्शाता।

बांग्लादेश सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया

इससे पहले बांग्लादेश के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने दावा किया था कि भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने का “माहौल नहीं है।” उन्होंने ICC की सुरक्षा टीम के एक कथित पत्र का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों और समर्थकों को भारत में गंभीर सुरक्षा जोखिम हो सकता है।

सुरक्षा को लेकर उठाए गए तीन बड़े मुद्दे

आसिफ नजरुल के अनुसार, सुरक्षा रिपोर्ट में तीन प्रमुख चिंताएं जताई गई हैं :

अगर तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान टीम में शामिल होते हैं तो खतरा बढ़ सकता है।

बांग्लादेशी समर्थकों द्वारा राष्ट्रीय जर्सी पहनने पर सुरक्षा जोखिम।

जैसे-जैसे राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आएंगे, खतरे का स्तर और बढ़ेगा।

उनका कहना था कि इन हालात में भारत में खेलना अव्यावहारिक है।

ICC से श्रीलंका में मैच कराने की मांग

बांग्लादेश सरकार और BCB दोनों का मानना है कि क्रिकेट किसी एक देश या बाजार के अनुसार संचालित नहीं होना चाहिए। उन्होंने ICC से आग्रह किया है कि यदि वह वास्तव में एक वैश्विक संस्था है, तो बांग्लादेश को श्रीलंका जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की अनुमति दी जाए।

तय कार्यक्रम पर मंडराता अनिश्चितता का साया

T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। बांग्लादेश को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने हैं। हालांकि मौजूदा विवाद के चलते इन मुकाबलों के आयोजन पर सवाल खड़े हो गए हैं।