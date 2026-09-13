नई दिल्ली: महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत से हारने के बाद बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाया था। इस घटना को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने चौंकाने वाला बयान दिया है। बोर्ड ने इस मामले से खुद को अलग करते हुए कहा है कि निगार का यह फैसला पूरी तरह निजी था।

भारत से हार के बाद हुआ था विवाद

यह घटना 10 सितंबर को दुबई में खेले गए महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद हुई थी। भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मैच के बाद दोनों टीमों की कप्तानों के बीच हाथ मिलाने की परंपरा देखने को नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया।

BCB ने कहा- यह निगार का निजी फैसला था

BCB महिला समिति के चेयरमैन रफीकुल इस्लाम बाबू ने साफ किया कि बोर्ड की ओर से निगार सुल्ताना को ऐसा करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, 'बेशक, यह उनका अपना फैसला था।' बाबू ने आगे कहा, 'हम मानते हैं कि खेल दुनिया को एक साथ लाता है। हम सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह उनका निजी फैसला था।'

निगार सुल्ताना की कप्तानी पर भी सवाल

BCB ने हाथ नहीं मिलाने की घटना से दूरी तो बना ली है, लेकिन निगार सुल्ताना की कप्तानी को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बोर्ड ने उनकी नेतृत्व क्षमता की समीक्षा शुरू कर दी है। रफीकुल इस्लाम बाबू के अनुसार, निगार की कप्तानी पर अंतिम फैसला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद लिया जाएगा। यानी एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता खत्म होने तक उनकी कप्तानी को लेकर सस्पेंस बना रहेगा।

भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया

महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और भारत ने मुकाबला 40 रन से अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ बांग्लादेश की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई, जबकि हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में प्रवेश किया।

फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगा भारत

भारत अब खिताबी मुकाबले में श्रीलंका का सामना करेगा। श्रीलंका ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में महिला एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी।

हाल के टूर्नामेंटों में हाथ मिलाने का मुद्दा चर्चा में

निगार सुल्ताना और हरमनप्रीत कौर से जुड़ी यह घटना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैच के बाद हाथ मिलाने की परंपरा और ऑन-फील्ड प्रोटोकॉल को लेकर जारी चर्चा के बीच सामने आई है। हाल के कुछ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी टीमों के बीच हाथ मिलाने को लेकर विवाद देखने को मिले हैं।