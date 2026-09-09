नई दिल्ली: महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम की टक्कर बांग्लादेश से होगी। दुबई में होने वाले इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का पलड़ा मौजूदा फॉर्म और अनुभव के आधार पर भारी नजर आ रहा है। भारत ने ग्रुप ए में अपने सभी मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। टीम ने पाकिस्तान को महज 55 रन पर समेटकर सात विकेट से शानदार जीत भी दर्ज की थी।

स्मृति मंधाना ने मचाया धमाल

भारतीय बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आई है। स्मृति मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ सिर्फ 64 गेंदों में 124 रन बनाकर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया। वहीं शेफाली वर्मा पावरप्ले में टीम को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मध्यक्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखती हैं।

दीप्ति शर्मा की फिरकी से बांग्लादेश को खतरा

गेंदबाजी में भी भारत के पास काफी विविधता है। दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। उनके साथ राधा यादव और श्री चरणी की स्पिन तिकड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तेज गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाजी को संभालना बड़ी चुनौती होगी।

UAE को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा बांग्लादेश

दूसरी तरफ बांग्लादेश ने UAE को 34 रन से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है। हालांकि इस मुकाबले में उसकी बल्लेबाजी की कमजोरी भी सामने आई थी। बांग्लादेश के छह विकेट सिर्फ 55 रन पर गिर गए थे। इसके बाद शरमीन अख्तर और निगार सुल्ताना ने पारी को संभाला और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत के खिलाफ उन्हें स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के सामने बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

राबिया और नाहिदा पर बड़ी जिम्मेदारी

बांग्लादेश की गेंदबाजी में राबिया खान, नाहिदा अख्तर और मारूफा अख्तर अहम भूमिका निभाएंगी। भारतीय बल्लेबाजी को रोकने के लिए इन गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव बनाने की जरूरत होगी। हालांकि आंकड़े और मौजूदा फॉर्म भारत के पक्ष में हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेश के पास भारत को चौंकाने की क्षमता है।

सात बार चैंपियन रह चुका है भारत

भारत महिला एशिया कप का सबसे सफल देश है और अब तक सात बार खिताब जीत चुका है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने एक-एक बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। बांग्लादेश ने 2018 में खिताब जीता था, जबकि श्रीलंका मौजूदा चैंपियन है। अब हरमनप्रीत कौर की टीम की नजर एक और फाइनल में जगह बनाने पर होगी।

IND vs BAN सेमीफाइनल: मैच का समय

भारत बनाम बांग्लादेश, पहला सेमीफाइनल

समय: रात 8:00 बजे

भारत की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव।

बांग्लादेश की टीम

निगार सुल्ताना (कप्तान), नाहिदा अख्तर (उप-कप्तान), दिलारा अख्तर, फरजाना एस्मिन, जुएरिया फिरदौस, शरमीन अख्तर सुप्ता, सरमीन सुल्ताना, शोभना मोस्तारी, शोरना अख्तर, रितु मोनी, फाहिमा खातून, राबिया खान, मारूफा अख्तर, सुल्ताना खातून, शंजीदा अख्तर।