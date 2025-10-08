स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा भारत दौरे से पहले गंभीर तैयारी में जुट गए हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए वे न्यूज़ीलैंड की 2024 की ऐतिहासिक जीत से प्रेरणा ले रहे हैं। बावुमा ने कहा कि वह भारत में सफलता के गुर सीखने के लिए केन विलियमसन से सलाह लेना चाहेंगे।

भारत में जीत से प्रेरित बावुमा

बावुमा ने माना कि भारत जैसी मजबूत टीम को उसके घरेलू मैदान पर हराना बेहद मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि न्यूज़ीलैंड ने भारत में जो प्रदर्शन किया, वह सभी विदेशी टीमों के लिए प्रेरणादायक है। कप्तान का मानना है कि सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ दक्षिण अफ्रीका भी बड़ा कारनामा कर सकता है।

केन विलियमसन से लेंगे सुझाव

बावुमा ने खुलासा किया कि वह व्यक्तिगत तौर पर विलियमसन से बातचीत करेंगे ताकि भारत में खेलने की परिस्थितियों को बेहतर समझ सकें। उन्होंने कहा, “भारत में पिचें, मौसम और दबाव अलग होते हैं। केन ने जिस तरह अपनी टीम को सफलता दिलाई, वह काबिले तारीफ़ है। उनसे सीखने का यह सही मौका है।”

भारत दौरे से पहले पाकिस्तान सीरीज पर फोकस

दक्षिण अफ्रीका को भारत से पहले पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। बावुमा ने कहा कि वह इस सीरीज़ को लय बनाने का मौका मानते हैं। “हम पाकिस्तान में अच्छा खेल दिखाकर भारत के लिए तैयार होना चाहते हैं। यह हमारे खिलाड़ियों को उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों के लिए अभ्यास देगा,” उन्होंने कहा।

भारतीय कप्तानी में नए युग की शुरुआत

बावुमा ने शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ़ करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट में एक नया युग शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, “रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत को शीर्ष पर पहुंचाया है। अब गिल जैसी नई पीढ़ी टीम को और आगे ले जाएगी। भारत हमेशा एक खतरनाक टीम रहेगा।”

दोनों टीमों के युवाओं से मुकाबले को लेकर उत्साहित

बावुमा का कहना है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के पास अब युवा खिलाड़ियों की रोमांचक फौज है। उन्होंने कहा, “यह अगली पीढ़ी का क्रिकेट है। हमें उन्हें ज़्यादा हावी नहीं होने देना है, लेकिन उनका जोश खेल को शानदार बनाएगा। भारत दुनिया की शीर्ष टीमों में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं।”