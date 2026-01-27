नई दिल्ली : T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े मीडिया मान्यता (एक्रिडिटेशन) विवाद के बीच बांग्लादेशी पत्रकारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट को कवर करने के इच्छुक बांग्लादेशी पत्रकारों के लिए मीडिया एक्रिडिटेशन प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा करने का फैसला किया है।

ICC ने बदली एक्रिडिटेशन प्रक्रिया

पीटीआई से बातचीत में ICC सूत्रों ने बताया कि आवेदनकर्ताओं की संख्या और बदले हुए शेड्यूल को देखते हुए मीडिया एक्रिडिटेशन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, 'रिक्वेस्ट की संख्या और कार्यक्रम में बदलाव के चलते प्रक्रिया को दोबारा तैयार किया जा रहा है और उसी के अनुसार सूची बनाई जा रही है।'

80–90 पत्रकारों ने किया था आवेदन

जानकारी के अनुसार, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए करीब 80 से 90 बांग्लादेशी पत्रकारों ने मीडिया मान्यता के लिए आवेदन किया था। हालांकि, देशवार कोटा प्रणाली के तहत यह संख्या 40 से अधिक नहीं हो सकती, भले ही बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही होती। ICC सूत्रों ने स्पष्ट किया कि मान्यता देने का फैसला मेजबान बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

BCB ने ICC से मांगा जवाब

इस मुद्दे पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी ICC से स्पष्टीकरण मांगा है। BCB के मीडिया प्रमुख अमजद हुसैन ने ढाका में मीडिया से कहा, 'यह फैसला कल ही आया है और हमने इसकी पूरी जानकारी मांगी है। यह एक आंतरिक और गोपनीय मामला है, लेकिन हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों किया गया।'

दोबारा करना होगा आवेदन

सूत्रों के अनुसार, अब बांग्लादेशी मीडिया कर्मियों को एक बार फिर से मीडिया एक्रिडिटेशन के लिए आवेदन करना होगा। नए सिरे से आने वाले सभी आवेदनों पर केस-दर-केस आधार पर विचार किया जाएगा।

एक वरिष्ठ बांग्लादेशी पत्रकार ने कहा, 'मैं 8-9 ICC वर्ल्ड कप कवर कर चुका हूं। यह पहला मौका है जब मेरा आवेदन खारिज हुआ। अब हम BCB से स्पष्टता मिलने का इंतजार कर रहे हैं।'

टीम के न खेलने के बावजूद विवाद

ICC के आकलन के मुताबिक, भारत में बांग्लादेश टीम के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं था, इसके बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम को भारत भेजने का फैसला नहीं किया। इसके बाद ICC ने 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया।