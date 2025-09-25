स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में सभी की निगाहें बांग्लादेश और पाकिस्तान (Pak vs Ban) के बीच होने वाले सुपर-4 के अहम मुकाबले पर टिकी हैं। फाइनल में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जैकर अली (Jaker Ali) ने आत्मविश्वास से भरपूर अंदाज में कहा कि उनकी टीम किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकती और अपनी मजबूतियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

जैकर अली ने इस रोमांचक मुकाबले से पहले कहा, 'हम किसी को भी हल्के में नहीं लेते। बल्कि अपनी ताकत और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दो बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बाद ये अनुभव आगे चलकर निश्चित रूप से काम आएंगे।'

पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश का टी20 रिकॉर्ड चुनौतीपूर्ण रहा है, जहां उसने 25 मैचों में केवल 5 जीत हासिल की। तन्जिद हसन, शमीम हुसैन और तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी बांग्लादेश के लिए जीत का रास्ता बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। अनुभव और युवा जोश के मिश्रण के साथ जैकर अली की टीम पाकिस्तान की मजबूत लाइनअप को चुनौती देने के लिए तैयार होगी।

अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में सुपर-4 के अहम मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ पांच विकेट से जीत के बाद पाकिस्तान इस मुकाबले में लय के साथ उतरेगा। शाहीन अफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से टीम का आत्मविश्वास और बढ़ेगा, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कप्तान सलमान अली आगा आक्रामक बल्लेबाजों और विकेट लेने वाले गेंदबाजों के मिश्रण वाली एक संतुलित टीम तैयार करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनल में जगह पक्की करने के लिए जीत बेहद जरूरी है।

संभावित प्लेइंग 11

पाकिस्तान: सैमअयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमां,सलमान आगा(कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदयोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (कप्तान एवं विकेटकीपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशद हुसैन, तन्ज़ीम हसन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान।

