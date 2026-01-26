ढाका : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अहम फैसला लेते हुए विवादों में रहे निदेशक एम नजमुल इस्लाम को एक बार फिर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन पद पर बहाल कर दिया है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय बोर्ड की आंतरिक समीक्षा और अनुशासन समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया, जिसने नजमुल के जवाब को संतोषजनक माना।

‘इंडिया एजेंट’ टिप्पणी से बढ़ा था विवाद

नजमुल इस्लाम को इससे पहले पूर्व कप्तान तमीम इकबाल पर की गई ‘इंडिया एजेंट’ टिप्पणी के कारण पद से हटाया गया था। बोर्ड की ओर से जारी शो-कॉज नोटिस का जवाब नजमुल ने 18 जनवरी को—डेडलाइन के एक दिन बाद दिया था।

BCB अनुशासन समिति के चेयरमैन फैजुर रहमान ने बताया, 'हमने अपनी टिप्पणियां बोर्ड को दी थीं और अंतिम फैसला बोर्ड ने लिया।' समिति ने नजमुल का जवाब सकारात्मक और संतोषजनक माना, हालांकि उसके विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए।

ICC के फैसले को BCB ने किया स्वीकार

इस बीच BCB ने साफ कर दिया है कि वह ICC के फैसले को चुनौती नहीं देगा, जिसके तहत बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया गया है। BCB मीडिया कमेटी चेयरमैन अमजद हुसैन ने ढाका में बोर्ड मीटिंग के बाद कहा कि ICC के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है।

भारत में खेलने पर सरकार का रुख बना कारण

अमजद हुसैन ने कहा, 'ICC बोर्ड के फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारी टीम भारत जाकर नहीं खेल सकती। यह फैसला सरकार की ओर से हमें बताया गया। इसके बाद ICC ने 24 घंटे में जवाब मांगा और हमने शालीनता से बता दिया कि मौजूदा शेड्यूल के अनुसार खेलना संभव नहीं है।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि श्रीलंका में मैच शिफ्ट करने का विकल्प भी ICC ने खारिज कर दिया था, जिससे बांग्लादेश के पास कोई और रास्ता नहीं बचा।