ढाका: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के लिए मुश्किलों भरे दौर के बीच एक और बड़ा झटका सामने आया है। बोर्ड के वरिष्ठ निदेशक इश्तियाक सादेक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का ऐलान किया।

T20 World Cup से बाहर होने के बाद बढ़ा BCB का संकट

इश्तियाक सादेक, जो BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल के करीबी माने जाते हैं, का इस्तीफ़ा बांग्लादेश क्रिकेट में मचे उथल-पुथल के बीच सामने आया। ICC ने साफ़ निर्देश दिया था कि अगर बांग्लादेश भारत यात्रा से इनकार करता है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है।

BCB के रुख पर कायम रहने के बाद ICC ने आधिकारिक तौर पर स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर लिया। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में होना है।

निजी कारणों का हवाला, बोर्ड में मतभेद से किया इनकार

इश्तियाक सादेक ने पुष्टि की कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बोर्ड को सौंप दिया है। हालांकि, उन्होंने साफ़ कहा कि उनका फैसला किसी विवाद या मतभेद की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे निजी और पारिवारिक कारण हैं।

क्रिकबज़ से बातचीत में सादेक ने कहा, 'यह सच है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। पारिवारिक और निजी जिम्मेदारियों के चलते मैं गेम डेवलपमेंट जैसे बड़े विभाग को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा था। मुझे लगता है कि मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था, इसी कारण मैंने यह फैसला लिया।'

‘किसी गलतफहमी की वजह से नहीं छोड़ा पद’

इश्तियाक सादेक, जो BCB की गेम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी थे, ने अपने इस्तीफ़े को लेकर उठ रही अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके और बोर्ड के अन्य सदस्यों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है।

उन्होंने कहा, 'यह दावा पूरी तरह गलत है कि मैं किसी गलतफहमी, रिश्तों में खटास या नाराज़गी की वजह से पद छोड़ रहा हूं। बोर्ड के सभी सदस्यों ने अपने-अपने स्तर पर बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतरीन काम किया है। जो भी आगे इस जिम्मेदारी को संभालेगा, उसे मेरा पूरा समर्थन रहेगा।'

BCB के लिए मुश्किलों भरा दिन

एक तरफ T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का बड़ा झटका और दूसरी ओर सीनियर अधिकारी का इस्तीफ़ा—इन दोनों घटनाओं ने BCB के लिए हालात और चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बोर्ड इस संकट से कैसे उबरता है और बांग्लादेश क्रिकेट को किस दिशा में ले जाता है।