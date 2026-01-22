सिडनी : सिडनी सिक्सर्स ने गुरुवार को कहा कि बाबर आजम बिग बैश लीग (BBL15) फाइनल सीरीज के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि वह आने वाले इंटरनेशनल मैचों की तैयारी शुरू करने के लिए अपनी नेशनल टीम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान लौट रहे हैं। सिक्सर्स ने पुष्टि की है कि डेनियल ह्यूजेस टीम में बाबर की जगह लेंगे और सीधे ओपनर के तौर पर खेलेंगे।

सिक्सर्स ने एक बयान में कहा, "आने वाले इंटरनेशनल मैचों से पहले बाबर आज़म को पाकिस्तान के नेशनल कैंप में शामिल होने के लिए वापस बुलाया गया है। वह BBL 15 फाइनल सीरीज़ के बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।' बाबर ने BBL क्लब में रहने के दौरान अपने सपोर्ट के लिए सभी फैंस को धन्यवाद भी दिया। सिक्सर्स द्वारा X पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए सिडनी सिक्सर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लड़कों और सभी कोचों के साथ मैंने अपने समय का बहुत आनंद लिया। दुर्भाग्य से अब मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए टीम छोड़नी होगी।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बहुत सी चीजें घर वापस ले जानी हैं। बहुत सी पॉजिटिव चीजें, इसलिए मैंने इसका बहुत आनंद लिया। खासकर, सिडनी सिक्सर्स के फैंस को धन्यवाद; हमेशा सपोर्ट रहता है, बहुत मजा आता है, मैंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उस माहौल का बहुत आनंद लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।' बाबर मौजूदा सीजन में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 202 रन बनाए। उनका कम स्ट्राइक रेट 103.06 टीम के लिए चिंता का विषय था। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगा। वे इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 29 जनवरी से घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज खेलेंगे।