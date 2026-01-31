मेलबर्न : कजाकिस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व नंबर-1 आर्यना सबालेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। रायबाकिना ने रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल मुकाबले में सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से हराया। यह मुकाबला करीब 2 घंटे 18 मिनट तक चला।

2023 फाइनल की हार का लिया बदला

26 वर्षीय रायबाकिना ने इस जीत के साथ 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में सबालेंका से मिली हार का बदला भी पूरा कर लिया। उस फाइनल में रायबाकिना ने पहला सेट जीतने के बावजूद मैच गंवा दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और दमदार वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया।

तीसरे सेट में 3-0 से पिछड़ने के बाद की शानदार वापसी

पांचवीं वरीयता प्राप्त रायबाकिना ने पहला सेट 6-4 से जीता, जबकि सबालेंका ने दूसरे सेट में वापसी करते हुए 6-4 से जीत दर्ज कर मुकाबला निर्णायक सेट में पहुंचा दिया। तीसरे सेट में रायबाकिना 0-3 से पिछड़ गई थीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार पांच गेम जीतकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अंत में उन्होंने अपने पहले चैम्पियनशिप पॉइंट पर ऐस लगाकर मुकाबला खत्म किया।

करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब

यह रायबाकिना का करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 में विंबलडन का खिताब जीता था। वहीं सबालेंका लगातार चौथी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहुंची थीं, जो ओपन युग में इससे पहले केवल इवोन गुलागोंग और मार्टिना हिंगिस ही कर पाई थीं।