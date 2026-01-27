स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 वर्षीय रिचर्डसन ने 2009 में डेब्यू किया था और उनका करियर 17 साल तक चला। हाल ही में उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया।

अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़े

केन रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 वनडे और 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने कुल 84 विकेट झटके। इसके अलावा उनके नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 102 विकेट, लिस्ट-ए क्रिकेट में 153 विकेट और टी20 क्रिकेट में 241 विकेट दर्ज हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी करियर में 500 से ज्यादा विकेट हासिल किए।

2023 के बाद नहीं मिला अंतरराष्ट्रीय मौका

रिचर्डसन 2023 के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर थे। उनका आखिरी मैच भारत के खिलाफ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था। 2025-26 बिग बैश लीग (BBL) सीजन से पहले उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के साथ एक साल का करार किया था, लेकिन पूरे सीजन में वह सिर्फ दो मैच ही खेल सके।

BBL में रिचर्डसन ने 118 मैचों में 142 विकेट लेकर टूर्नामेंट के पांचवें सबसे सफल गेंदबाज़ के रूप में अपना करियर समाप्त किया।

संन्यास पर क्या बोले रिचर्डसन

केन रिचर्डसन ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा, 'मैं इस बिग बैश लीग के अंत के साथ पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। 2009 में डेब्यू से लेकर अब तक मैंने खुद से हर संभव चीज निकाल ली है। यह मेरे जीवन के इस खूबसूरत अध्याय को खत्म करने का सही समय है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने सभी कोचों, प्रशासकों और साथी खिलाड़ियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी के उन लोगों का जिन्होंने मेरे शुरुआती करियर को आकार दिया। देश और दुनिया भर की फ्रेंचाइज़ियों के लिए खेलना मेरे लिए गर्व की बात रही।'

टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत में अहम भूमिका

केन रिचर्डसन के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 2021 टी20 वर्ल्ड कप जीत शामिल है। वह उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे जिसने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था।

IPL में भी दिखाया दम

रिचर्डसन ने आईपीएल में तीन अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए डेब्यू किया, 2014 में राजस्थान रॉयल्स और 2016 व 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला। आईपीएल में खेले गए 15 मैचों में उन्होंने कुल 19 विकेट हासिल किए।