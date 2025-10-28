कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श का मानना है कि उनकी टीम की “आक्रामक बैटिंग रणनीति” हमेशा सफल नहीं हो सकती, लेकिन यह वही रास्ता है जो उन्हें अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत तक ले जा सकता है। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारी के तहत ऑस्ट्रेलिया बुधवार से भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज़ खेलेगा। मार्श ने साफ कहा कि टीम अपने अटैकिंग अप्रोच को बनाए रखेगी, भले ही बीच-बीच में असफलताएं क्यों न झेलनी पड़ें।

लगातार दो विश्व कप में चूके ऑस्ट्रेलियाई

मार्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया ने 2022 और 2024 के पिछले दो विश्व कप एडिशन में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा, “हमने दो वर्ल्ड कप खेले, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितनी उम्मीद थी। अब हम एक टीम के तौर पर खुद को यह चुनौती दे रहे हैं कि आखिर हमें क्या बदलाव करने होंगे ताकि हम फिर से खिताब जीत सकें।”

उन्होंने बताया कि टीम ने पिछले कुछ सालों में “आक्रामक बैटिंग अप्रोच” अपनाई है और यह उनके नए क्रिकेट कल्चर का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि भारत में होने वाला वर्ल्ड कप हाई-स्कोरिंग होगा, और ऐसे हालात में हमें बिना झिझक आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी। हर मैच परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें अपने प्लान पर टिके रहना है।'

भारत से भिड़ंत : “दो बेहतरीन टीमों की जंग”

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली पांच मैचों की सीरीज़ को लेकर मार्श ने इसे “रोमांचक मुकाबला” बताया। उन्होंने कहा, “भारत एक शानदार टीम है, जिसके लिए हमारे मन में गहरा सम्मान है। यह सीरीज़ दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगी क्योंकि दोनों टीमों के पास मैच विनर्स हैं।”

मार्श ने यह भी कहा कि वह भारत की वर्ल्ड कप तैयारियों पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के भीतर जो आत्मविश्वास है, वह उन्हें मजबूत बना रहा है। उन्होंने कहा, “हमारे पास अब भी आठ मैच बाकी हैं वर्ल्ड कप से पहले, और हम लगातार सही दिशा में बढ़ रहे हैं।”

IPL का अनुभव और भारतीय खिलाड़ियों से परिचय

कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी IPL में नियमित रूप से खेलते हैं, जिनमें खुद मार्श भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने माना कि भारतीय खिलाड़ियों को नज़दीक से जानना इस सीरीज़ को आसान नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा, “अब तो दुनिया भर के क्रिकेटरों के पास हर किसी का फुटेज होता है। असली चुनौती यह नहीं कि आप सामने वाले को जानते हैं या नहीं बल्कि यह है कि आप दबाव में कितना बेहतर खेल पाते हैं।”

अभिषेक शर्मा की तारीफ

मार्श ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, “वह शानदार फॉर्म में हैं। एशिया कप में उन्होंने 44.85 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए। वह टीम के लिए टोन सेट करते हैं और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होंगे। आप हमेशा बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना चाहते हैं — और वह निश्चित रूप से उनमें से एक हैं।”

ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव और लचीलापन

मार्श ने बताया कि इस सीरीज़ में कई खिलाड़ी रोटेशन में रहेंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ी शील्ड क्रिकेट और घरेलू सीरीज़ में व्यस्त हैं। लेग-स्पिनर एडम ज़म्पा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे, जबकि जोश हेज़लवुड पहले दो मैचों के बाद हट जाएंगे और सीन एबॉट तीसरे मैच के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे।

उन्होंने कहा, “हमारे खिलाड़ियों का आना-जाना जारी रहेगा, लेकिन यह आधुनिक क्रिकेट का हिस्सा है। हर कोई अपनी भूमिका जानता है और टीम में आते ही उसे निभाने के लिए तैयार रहता है। हमें बस लचीला और क्लियर रहना है — यही हमारी ताकत है।”

