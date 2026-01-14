नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अपने रिहैब की प्रोग्रेस के बारे में बात करते हुए कहा कि टेस्ट मैचों के बाद कुछ हफ़्ते का एक्स्ट्रा ब्रेक लेने के बाद सब कुछ ट्रैक पर है। हेजलवुड ने कहा कि वह अपनी बॉलिंग, रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं और ट्रैक पर वापस आने को लेकर काफी पॉजिटिव हैं।

हेजलवुड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की वजह से एशेज से बाहर हो गए थे और फिर रिहैब के दौरान उन्हें अकिलीज की प्रॉब्लम हो गई। वह चल रही बिग बैश लीग BBL के आखिरी स्टेज में भी नहीं खेलेंगे, जहां वह सिडनी सिक्सर्स की सप्लीमेंट्री लिस्ट में हैं। जोश हेज़लवुड ने कहा, 'सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जब मैं टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा हफ़्ते का ब्रेक लिया। पिछले हफ़्ते मैंने हाफ-रन से कुछ बॉलिंग की। रनिंग अच्छी चल रही है, स्ट्रेंथ की सभी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो हां, सब ट्रैक पर है।'

हेजलवुड का मानना ​​है कि इस सीजन में उनकी लगातार चोटें जिसमें एक ठीक होती है, तो दूसरी सामने आ जाती है जैसा मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने शरीर को मैनेज करना एक चुनौती रही है और ब्रेक के बाद फिर से शुरू करना उनके शरीर को रास नहीं आया है। इस सीजन में लगातार चोटों के बारे में हेजलवुड ने कहा, 'कभी-कभी, जब एक चीज ठीक होती है, तो दूसरी सामने आ जाती है। लेकिन यह [टखना] शायद एक और चीज थी जिसे मैं पिछले कुछ सालों से मैनेज कर रहा था और फिर यह सामने आ गई। मुझे लगता है कि जब आप फिर से शुरू करते हैं, तो कभी-कभी आपके शरीर को रुकना और फिर से शुरू करना पसंद नहीं आता। इसलिए शायद इन दो छोटी-मोटी दिक्कतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।'

हेज़लवुड को ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है, बशर्ते वह फिटनेस टेस्ट पास कर लें। मिशेल स्टार्क के टी20आई करियर से संन्यास लेने के बाद हेज़लवुड पैट कमिंस के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए पेस-बॉलिंग की कमान संभालने वाले सीमर्स में से एक हैं। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया का अभियान 11 फरवरी 2026 को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ शुरू होगा जिसके बाद 13 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला होगा।