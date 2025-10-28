कैनबरा : जोश फिलिप भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20आई में खेलने के लिए तैयार हैं जो बुधवार को कैनबरा के मनुका ओवल में शुरू होगा। फिलिप के अलावा बेन मैकडरमोट भी दिसंबर 2023 के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की दौड़ में हैं। क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार मैकडरमोट का अचानक टीम में शामिल होना मैथ्यू शॉर्ट की वजह से हुआ है, जिनकी सोमवार को सिडनी में उंगली की सर्जरी हुई थी।

मैकडरमोट, जिन्हें T20I टीम में स्टैंडबाय के तौर पर नामित किया गया है, कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का हिस्सा होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई घरेलू सीजन की शुरुआत में नहीं खेल पाए थे। वापसी के बाद उन्होंने तस्मानिया के लिए वन-डे कप में 42 और 14 रन बनाए। शॉर्ट को एडिलेड में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान जोश हेजलवुड की गेंद पर कैच लेने की कोशिश करते समय अपनी दाहिनी अनामिका उंगली पर गंभीर चोट लग गई थी। उन्हें पट्टी बांधी गई और उन्होंने 78 गेंदों में 74 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को दो विकेट से रोमांचक जीत दिलाई और 2-0 की अजेय बढ़त दिलाई। आखिरी वनडे में उन्होंने चार ओवर गेंदबाजी की और बल्ले से 30 रन बनाए।

29 वर्षीय शॉर्ट के बाहर होने के बाद फिलिप के अपना पहला T20I खेलने की उम्मीद है, उन्होंने इस फॉर्मेट में आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के खिलाफ खेला था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने पुष्टि की है कि विकेटकीपर जोश इंग्लिस, जो पिंडली की चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे। आगामी टी20आई के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम में कई बदलावों की घोषणा की है। तेज गेंदबाजी के मुख्य खिलाड़ी जोश हेजलवुड और सीन एबॉट टी20आई सीरीज के आखिरी मैचों में नहीं खेलेंगे क्योंकि वे NSW के लिए विक्टोरिया के खिलाफ चौथे राउंड के शील्ड मैच में खेलेंगे जो 10 नवंबर को मशहूर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होगा।

हेजलवुड पहले दो मैचों में खेलेंगे, जबकि एबॉट, जो हाथ में चोट से उबर रहे हैं, तीसरे मैच के बाद टीम छोड़ देंगे। ग्लेन मैक्सवेल आखिरी तीन टी20आई मैचों के लिए वापसी करेंगे। कलाई में फ्रैक्चर के कारण वह पहले दो मैचों से बाहर हो गए थे। यह चोट उन्हें पिछले महीने न्यूजीलैंड में नेट्स में बॉलिंग करते समय लगी थी। ड्वार्शियस पिंडली की चोट के कारण वनडे सीरीज और तीन टी20आई मैचों से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्हें आखिरी दो T20I मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है।

क्रिकेट.कॉम.एयू के हवाले से मंगलवार को मार्श ने रिपोर्टर्स से कहा, 'हमारे पास खिलाड़ी आ-जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से व्हाइट बॉल टीमों का यही हाल रहा है, शेड्यूल और बिजी होने की वजह से। हमारे कुछ खिलाड़ी वापस जाकर शील्ड क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ खिलाड़ी चोट से वापस आ रहे हैं। यह सब बस इसके साथ बहुत फ्लेक्सिबल रहने के बारे में है। जब भी कोई टीम में आता है तो हर कोई अपनी भूमिका समझता है, और यह सब उस बारे में बहुत क्लियर रहने के बारे में है।'

ऑस्ट्रेलिया टीम :

मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (गेम 1-3), ज़ेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (गेम 3-5), टिम डेविड, बेन ड्वार्शियस (गेम 4-5), नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड (गेम 1-2), बेन मैकडरमॉट (स्टैंडबाय खिलाड़ी) ग्लेन मैक्सवेल (गेम 3-5), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुह्नमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, तनवीर संघा।