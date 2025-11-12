सिडनी : ऑस्ट्रेलिया की एशेज तैयारियों को उस समय झटका लगा जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच शेफील्ड शील्ड मुकाबले के दौरान तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड और सीन एबॉट चोटिल हो गए। हालांकि हेजलवुड को पर्थ एशेज के पहले मैच के लिए टीम में शामिल होने की अनुमति मिल गई है, लेकिन एबॉट मध्यम-स्तर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए हैं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पुष्टि की है कि विक्टोरिया की पारी के अंत में अपने दाहिने हैमस्ट्रिंग में जकड़न की शिकायत करने वाले हेजलवुड का एहतियाती स्कैन कराया गया, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव नहीं पाया गया। उम्मीद है कि वह पहले टेस्ट से पहले प्रशिक्षण जारी रखेंगे।

वहीं दूसरी ओर, एबॉट को बाएं हैमस्ट्रिंग में दर्द हुआ, स्कैन में मध्यम-स्तर की चोट की पुष्टि हुई, जिससे उन्हें पर्थ टेस्ट के लिए चयन से बाहर कर दिया गया। आने वाले हफ्तो में उनकी वापसी का समय तय किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम तेज गेंदबाजो की कमी से जूझ रही है, नियमित कप्तान पैट कमिंस पहले ही इस मैच से बाहर हो चुके हैं और लांस मॉरिस, झाई रिचडर्सन और स्पेंसर जॉनसन जैसे अन्य तेज गेंदबाज भी उपलब्ध नहीं हैं।

अगर कोई और किसी अन्य गेंदबाज चोटिल होता है तो 14.69 की औसत से 13 शेफील्ड शील्ड विकेट लेकर प्रभावित करने वाले 31 वर्षीय ब्रेंडन डॉगेट को टीम में शामिल किया जा सकता है। इस बीच कमिंस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रिहैबिलिटेशन जारी रख रहे हैं और चार दिसंबर से गाबा में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। टीम प्रबंधन आने वाले दिनों में हेजलवुड के साथ एहतियाती कदम उठाएगा ताकि पर्थ में होने वाले सीरीज के पहले मैच के लिए उनकी फिटनेस सुनिश्चित हो सके।