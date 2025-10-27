कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीम के नए टी20 टेम्पलेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले उन्होंने कहा कि टीम ने पिछले साल की असफलताओं से सबक लेकर अब अपने खेल के स्टाइल में बड़ा बदलाव किया है।

ऑस्ट्रेलियाई कोच मैकडॉनल्ड ने कहा, “हमने महसूस किया कि हमें अपने अप्रोच में बदलाव की ज़रूरत है। हमने दो विश्व कप में सफलता नहीं पाई, इसलिए इस बार हमने सीमाएं लांघने की कोशिश की है। अब हम ज़्यादा आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं।”

कोच मैकडॉनल्ड ने आगे कहा, “आप भारत जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जो नंबर-1 रैंक टीम है। हमारे लिए यह परफेक्ट टेस्ट है कि क्या हमारा नया स्टाइल इस स्तर पर टिक सकता है।”

युवा खिलाड़ियों को मौका देने पर कोच मैकडॉनल्ड ने कहा, “मिचेल स्टार्क के रिटायर होने और पैट कमिंस के चोटिल होने के बाद अब हमारे पास नई पीढ़ी के तेज़ गेंदबाज़ों को आज़माने का मौका है।”

भारत का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड

भारत का ऑस्ट्रेलिया में टी20 प्रदर्शन शानदार रहा है। अब तक खेले गए 12 मुकाबलों में भारत ने 7 जीते, 4 हारे और 1 बिना नतीजे के रहा। पिछली बार विराट कोहली की अगुवाई में भारत ने सीरीज़ 2-1 से जीती थी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा।