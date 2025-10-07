मेलबर्न : तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई एकदिवसीय टीम में वापसी हुई है जबकि कमर की चोट से उबर रहे पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। पिछले महीने टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास लेने वाले स्टार्क वेस्टइंडीज के टेस्ट दौरे से लौटने के बाद अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहे थे।

एशेज से पहले उनके काम के बोझ को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा रहा है। उन्होंने पिछला एकदिवसीय मैच नवंबर 2024 में एडीलेड में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-2 से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई एकदिवसीय टीम में शामिल किए गए चार खिलाड़ियों में से स्टार्क एक हैं। इसके अलावा पदार्पण का इंतजार कर रहे बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट और मिच ओवेन को भी टीम में जगह मिली है।

शॉर्ट पिछली श्रृंखला में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण नहीं खेल पाए थे और ओवेन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय चरण के दौरान कन्कशन (सिर में चोट लगने के कारण बेहोशी जैसी स्थिति) का शिकार हो गए थे। कमिंस की अनुपस्थिति में मार्श एकदिवसीय टीम की कप्तानी जारी रखेंगे जो एशेज की तैयारी के लिए कमर की हड्डी में खिंचाव से उबर रहे हैं।

चयनकर्ताओं ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के इरादे से शुरुआती दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए मार्श की अगुवाई में 14 सदस्यीय टीम का भी चयन किया है। एलेक्स कैरी पर्थ में होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह एडीलेड ओवल में क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड के दूसरे दौर के मैच में खेलेंगे। वह न्यूजीलैंड दौरे के कारण शुरुआती मैच में नहीं खेल पाए थे। जोश इंग्लिस पिंडली में मामूली चोट के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं जबकि नाथन एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं।

ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड दौरे पर कलाई में फ्रेक्चर के कारण अब भी उपलब्ध नहीं हैं। कैमरन ग्रीन भारतीय श्रृंखला के एकदिवसीय चरण के बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मुकाबलों की तैयारी करेंगे। चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, ‘हमने एकदिवसीय श्रृंखला और टी20 श्रृंखला के शुरुआती दो मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है क्योंकि श्रृंखला के अंत में कुछ प्रबंधन की जरूरत होगी। खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड क्रिकेट के जरिए गर्मियों के सत्र की तैयारी करेंगे।'

उन्होंने कहा, ‘टी20 टीम के अधिकतर खिलाड़ी एक साथ रहेंगे क्योंकि यह अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी का एक महत्वपूर्ण दौर है। हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ खिलाड़ियों को आगे की टेस्ट श्रृंखला के लिए भी तैयार कर सकें।'

शेड्यूल

एकदिवसीय श्रृंखला

पहला मैच - 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा मैच - 23 अक्टूबर, एडीलेड

तीसरा मैच - 25 अक्टूबर, सिडनी

टी20आई श्रृंखला

पहला मैच - 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा मैच - 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा मैच - 02 नवंबर, होबार्ट

चौथा मैच - 06 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां मैच - 08 नवंबर, ब्रिस्बेन

ऑस्ट्रेलियाई एकदिवसीय टीम :

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क और एडम जंपा।

ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम (शुरुआती दो मैच) :

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा।